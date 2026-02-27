Grupo Sura espera utilidades de hasta $2,5 billones en 2026; alerta por incertidumbre regulatoria

Durante la llamada con inversionistas para dar a conocer los resultados financieros al cierre de 2025, Grupo Sura reveló sus expectativas para 2026, en la que hizo un énfasis en la volatilidad regulatoria y la necesidad de tener un mayor rigor técnico.
Ricardo Jaramillo, presidente del holding financiero, indicó que se proyectan ingresos por dividendos por encima de $2,2 billones, manteniendo el nivel del 2025, “teniendo en cuenta que no incluyen los dividendos del Grupo Argos, que los recibirán directamente los accionistas”.
En términos de utilidad, la estimación base se ubica entre $2,3 billones y $2,5 billones, con una rentabilidad sobre el patrimonio entre el 13 % y el 14%.
De igual sentido, Jaramillo indicó que “hay elementos que todavía están en proceso de evaluación a nivel regulatorio y fiscal, y por su naturaleza no los estamos incorporando en este momento dentro del guidance. En la medida en que tengamos mayor claridad sobre su alcance y su tratamiento, compartiremos oportunamente una actualización de los posibles impactos y de cómo se reflejarían en nuestras cifras”.
Mencionó, por ejemplo, iniciativas como el proyecto de traslado de recursos pensionales: “Muchos de estos decretos están en borrador, creemos que la transición es necesaria, pero invitamos a una mirada de mejorar las pensiones, sino la mirada de solo invertir en proyectos en Colombia”, pues es limitada la posibilidad de inversión.
Desempeño en el mercado accionario
Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, indicó que “en el 2025, nuestras acciones han tenido un desempeño significativamente superior al mercado colombiano. La acción ordinaria acumuló un retorno cercano al 78 % y la preferencial alrededor del 99 %”.
Dijo que “esto refleja que el mercado está reconociendo la simplificación de la estructura, el mayor enfoque estratégico y la solidez operativa de nuestros negocios. Si miramos el retorno total a cinco años, ambas especies superan el 23 %, ubicándonos por encima de índices como el Colcap, el S&P 500, el Mexbol o el Bovespa de Brasil”.
En relación con una eventual conversión de acciones dijo que “debe mirarse de manera integral”.
Sobre la salida del índice de pequeña capitalización en MSCI, mencionó, en línea cono lo anticipado por Valora Analitik, que la compañía está pasando de ser Small Cap a Standard Cap. Reafirmó que hay potencial de valorización en el futuro.
