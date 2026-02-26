Ganancias de Grupo Sura aumentaron 40 % en 2025: entregará dividendo

Grupo Sura presentó los resultados financieros correspondientes al 2025, periodo en el que reportó una utilidad neta controladora proforma de $2,3 billones.
De acuerdo con la información presentada por la compañía, esta cifra representa un incremento de 39,9 % frente a 2024 y refleja un avance relevante en los principales indicadores de rentabilidad.
La organización también detalló que el ROE ajustado se ubicó en 13,7 % al cierre del periodo, con lo cual la utilidad neta por acción proforma llegó a $7.092, consolidando un crecimiento anual compuesto de 29,7 % desde 2021.
En materia de ingresos, Grupo Sura informó que los ingresos totales proforma ascendieron a $29,6 billones, lo que equivale a un aumento de 4,1 % frente al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, la utilidad operativa proforma se situó en $5,2 billones, con un crecimiento de 18,3 %, desempeño que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de los negocios que conforman el portafolio del grupo.
Ahora bien, la compañía también indicó que en el cuarto trimestre registró una pérdida neta de $617.332 millones (-3,6 % anual), en parte por el deterioro de Banistmo, firma que es de Grupo Cibest (Bancolombia) y, por ende, de Grupo Sura como principal accionista.
En todo caso, también hubo un impacto por medidas políticas como el aumento del 23,7 % del salario mínimo y su efecto en las mesadas pensionales.
Así lo explica la compañía: «Si bien el presupuesto tenía incorporado un incremento en términos reales (…) el que fue decretado excedió en un amplio margen dicho presupuesto y generó un impacto de $419.000 millones en la utilidad controladora del trimestre».
Dividendos de Grupo Sura en 2026
De otro lado, la empresa antioqueña informó que propondrá a la Asamblea distribuir $655.411 millones, que será equivalente a $2.000 por título.
Según la iniciativa, este beneficio será entregado a 327,7 millones de acciones y se girará en cuatro cuotas, cada una de $500, así: 24 de abril de 2026, 15 de julio de 2026, 15 de octubre de 2026 y 15 de enero de 2027.