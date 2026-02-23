Afore SURA y otros fondos de inversión compran participación en Banamex, uno de los bancos principales de México

El proceso de desinversión de Citigroup en México continúa. El conglomerado financiero estadounidense anunció recientemente la colocación de un 24 % adicional de Banamex entre inversionistas institucionales y fondos internacionales, en una operación que consolida la transición del histórico banco mexicano hacia una estructura accionaria más diversificada, previa a su futura salida a bolsa.
La transacción contempla la distribución de 499 millones de acciones por un monto cercano a los US$2.500 millones. Entre los compradores figuran Afore SURA y firmas globales de inversión como General Atlantic, Chubb, Liberty Strategic Capital y el fondo soberano Qatar Investment Authority, entre otros actores del mercado, reportó el diario El País.
Citigroup precisó que ninguna de las nuevas participaciones accionarias superará el 4,9 %, con el propósito de mantener una propiedad atomizada antes de la oferta pública inicial (OPI). Esta decisión busca evitar la concentración del control en un solo inversionista y facilitar la incorporación de diversos socios estratégicos en la etapa previa al debut bursátil.
El cierre definitivo de la operación dependerá de la obtención de autorizaciones regulatorias, especialmente del organismo antimonopolio mexicano. La compañía prevé que dicho proceso concluya en 2026, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por las autoridades financieras y de competencia económica.
Una vez se completen las ventas comprometidas, el grupo estadounidense habrá transferido aproximadamente el 49 % de Banamex. La entidad indicó además que no prevé nuevas colocaciones durante ese mismo año, lo que permitirá a los nuevos accionistas participar en la generación de valor de la institución antes de su eventual cotización en el mercado bursátil.
El movimiento forma parte de la estrategia global de Citigroup para simplificar su estructura corporativa y concentrarse en sus principales líneas de negocio internacional.