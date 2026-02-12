Las razones por las que Grupo Sura salió de índice de pequeña capitalización de MSCI: vienen mejoras para el holding

El pasado 10 de febrero, MSCI, compañía administradora de índices bursátiles, anunció la exclusión de las dos acciones de Grupo Sura de su Global Small Cap Index.
La decisión se dio apenas dos meses después de que los títulos preferenciales del holding financiero ingresaran a esta misma categoría. Sin embargo, en una segunda lectura, la decisión de la firma internacional puede responder a mejoras sustanciales del holding en el mercado.
Expertos han explicado a Valora Analitik que su salida se da por un ajuste metodológico de MSCI, según los cuales Grupo Sura ya no es considerada como una compañía de pequeña capitalización (small cap), lo que llevó a su salida de este índice en particular.
La razón es la mayor capitalización bursátil de las acciones de Grupo Sura (ordinaria y preferencial). Esto se evidencia en el crecimiento que ha tenido el precio de ambas especies en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Relacionado: Credicorp Capital eleva estimación para la Bolsa de Colombia en 2026 y revela sus acciones favoritas.
Potencial para “ascender” al índice standard
El aumento de capitalización bursátil de Grupo Sura y su consecuente salida del índice Small Cap podría derivar en una eventual incorporación de las acciones del holding financiero en el siguiente nivel del índice que sería la categoría Standard.
Este posible “ascenso” de Grupo Sura dependerá de varios factores como, por ejemplo, que las condiciones de mercado se ajusten a la metodología establecida por MSCI y que responda al momento de capitalización que tenga Sura, en determinado momento.
El analista Juan Camilo Buendía, de Acciones & Valores, indicó que, al pasar la capitalización de Grupo Sura a dólares, quedaría por fuera de la categoría Small Cap, aunque explicó que MSCI ajusta este indicador por la cantidad de acciones que se pueden negociar.
Por esto, advirtió que es necesario analizar en detalle la circulación de acciones, lo que también podría influir en el futuro de Grupo Sura en los índices de MSCI.
—