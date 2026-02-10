Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero

Relevante | Las dos acciones de Grupo Sura fueron excluidas del índice MSCI de pequeña capitalización

En el más reciente rebalanceo, la firma administradora tomó esta decisión. La exclusión será ejecutada el 27 de febrero.

Por: -
Acción preferencial del Grupo Sura ingresó a los índices globales FTSE Global Equity Index
Grupo Sura. Foto: Valora Analitik

Compártelo en:

La firma administradora de índices bursátiles MSCI acaba de publicar el rebalanceo de sus índices, con un impacto en el mercado colombiano, pues tomó la decisión de eliminar dos acciones locales del MSCI Global Small Cap Index.

Se trata de las dos acciones de Grupo Sura (ordinaria y preferencial), que serán excluidas a partir del próximo 27 de febrero. Vale recordar que el título preferencial del holding financiero había sido añadido a este índice apenas en noviembre de 2025, cuando fue incluido junto a la acción de Mineros.

Relevante | Las dos acciones de Grupo Sura fueron excluidas del índice MSCI de pequeña capitalización

Con este ajuste hecho por MSCI, el mercado colombiano resta visibilidad en este índice y reduce el número de emisores que hacen parte de esta canasta.

Eso quiere decir que a partir de la fecha en la que se ejecute la exclusión de Grupo Sura, solamente quedarán dentro de este índice las acciones de Cementos Argos, Grupo Argos y Mineros.

La siguiente es la composición actual de la canasta colombianas, sin tener en cuenta aún la exclusión de Grupo Sura, lo que cambiará la ponderación y el peso de los títulos en el índice cuando se ejecute la nueva composición.

Relacionado: Grupo Sura alerta por decreto del gobierno Petro para repatriar billones en pensiones. 

Relevante | Las dos acciones de Grupo Sura fueron excluidas del índice MSCI de pequeña capitalización

Otras decisiones de MSCI en la región

Vale decir que estas fueron la dos únicas acciones eliminadas de América Latina. Esto, si se tiene en cuenta que de México fue incluida la acción de Fibra MTY (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) y de Brasil entró el título de HSF Participações, holding brasileño líder en el sector inmobiliario de alta gama, que opera en centros comerciales, desarrollo inmobiliario y hotelería.

Ampliando el mapa, de Estados Unidos ingresaron 55 acciones a este índice, pero fueron excluidas 30; mientras que de Canadá entraron 10 nuevas acciones sin eliminaciones.  

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Grupo Sura
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar