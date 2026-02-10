Relevante | Las dos acciones de Grupo Sura fueron excluidas del índice MSCI de pequeña capitalización

La firma administradora de índices bursátiles MSCI acaba de publicar el rebalanceo de sus índices, con un impacto en el mercado colombiano, pues tomó la decisión de eliminar dos acciones locales del MSCI Global Small Cap Index.
Se trata de las dos acciones de Grupo Sura (ordinaria y preferencial), que serán excluidas a partir del próximo 27 de febrero. Vale recordar que el título preferencial del holding financiero había sido añadido a este índice apenas en noviembre de 2025, cuando fue incluido junto a la acción de Mineros.
Con este ajuste hecho por MSCI, el mercado colombiano resta visibilidad en este índice y reduce el número de emisores que hacen parte de esta canasta.
Eso quiere decir que a partir de la fecha en la que se ejecute la exclusión de Grupo Sura, solamente quedarán dentro de este índice las acciones de Cementos Argos, Grupo Argos y Mineros.
La siguiente es la composición actual de la canasta colombianas, sin tener en cuenta aún la exclusión de Grupo Sura, lo que cambiará la ponderación y el peso de los títulos en el índice cuando se ejecute la nueva composición.
Otras decisiones de MSCI en la región
Vale decir que estas fueron la dos únicas acciones eliminadas de América Latina. Esto, si se tiene en cuenta que de México fue incluida la acción de Fibra MTY (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) y de Brasil entró el título de HSF Participações, holding brasileño líder en el sector inmobiliario de alta gama, que opera en centros comerciales, desarrollo inmobiliario y hotelería.
Ampliando el mapa, de Estados Unidos ingresaron 55 acciones a este índice, pero fueron excluidas 30; mientras que de Canadá entraron 10 nuevas acciones sin eliminaciones.
