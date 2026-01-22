El presidente de Grupo Sura, Ricardo Jaramillo, advirtió que el decreto para repatriar billones en pensiones que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro podría afectar negativamente el ahorro de millones de colombianos afiliados al sistema de pensiones.
En declaraciones a Bloomberg, Jaramillo aseguró que el holding no está de acuerdo con la iniciativa que busca obligar a los fondos privados a repatriar una parte significativa de sus inversiones en el exterior. “Tenemos muchas preocupaciones sobre cómo hacer esto de manera ordenada para que los millones de colombianos que tienen ahorros pensionales no pierdan valor”, afirmó.
¿Que plantea el proyecto?
En el caso del sistema pensional, el borrador del decreto plantea que la mayor parte de los aportes de los trabajadores se destinen a inversiones en la economía local y que los fondos repatrien inversiones en renta fija y capital privado que venzan en los próximos años.
Además, el plan contempla una reducción gradual del límite de inversión en el exterior, que pasaría del 50% actual al 30% en un periodo de cinco años. El presidente Petro ha sido crítico del esquema vigente y ha insistido en que los recursos administrados por los fondos privados están generando empleo fuera del país, en lugar de dinamizar la economía colombiana. Aunque el texto del proyecto ya fue publicado vía decreto, este aún no es definitivo y enfrenta cuestionamientos técnicos y jurídicos.
Grupo Sura, accionista mayoritario de Protección, advirtió que existen riesgos claros de deterioro del ahorro si se imponen cambios abruptos en la estrategia de inversión de los fondos.
Jaramillo comparó la propuesta del gobierno con medidas similares adoptadas en Chile y Perú, donde los retiros anticipados obligaron a los fondos a vender activos para generar liquidez, afectando la rentabilidad de los portafolios. “Hay un riesgo de que los ahorros de los colombianos se deterioren, y eso es lo mismo que advertimos en esos países”, sostuvo.
