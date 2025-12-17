Sura Investments reveló perspectivas para Colombia en 2026: foco en inflación y oportunidades en activos locales

Sura Investments, parte de Sura Asset Management, reveló sus perspectivas para la economía local y global para 2026, que dejó ver, en términos generales, una moderación de expectativas y la necesidad de una estrategia de inversión más diversificada.
Para la firma de gestión de activos, 2025 se caracterizó por la turbulencia y estuvo marcado por anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos que generó incertidumbre, pero arrojó resultados robustos, especialmente en Renta Variable.
Para Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de Sura Investments, fue evidente el contraste entre la sensación y los fundamentales económicos.
«Vamos cerrando un año interesante, volátil, marcado por las políticas comerciales, económicas y geopolíticas, que nos deja la sensación de que fue muy turbulento y difícil para los mercados, pero que al mirar los fundamentales de las economías vemos los desempeños de los activos financieros y de los portafolios fueron muy positivos”.
“En medio de todo este ruido, tuvimos unos retornos sorprendentemente positivos, muy sólidos, tanto en renta variable como en renta fija”, afirmó.
Al acercarse a Latam, Sura Investments reconoció que América Latina destacó como la región con el mejor desempeño bursátil a nivel global, cerrando con retornos de un 50 %, impulsada por el buen entorno macroeconómico, a pesar de la debilidad del dólar, el cual tuvo una desvalorización superior al 10 % durante el primer semestre de 2025, siendo la mayor en un semestre en los últimos 50 años.
Perspectivas para Colombia
Para el próximo año, se anticipa que la inflación seguirá siendo un elemento clave para la política monetaria, manteniéndose por encima del rango objetivo y limitando la posibilidad de dar continuidad al ciclo de recortes en tasas de interés.
Este escenario podría sostener tasas reales elevadas y limitar la necesaria recuperación de la inversión. Sin embargo, aún se identifican oportunidades en activos locales, destacando la renta fija de corto plazo y segmentos específicos de renta variable, en un contexto donde la tasa de cambio podría moverse dentro de un rango estable, favorecido por flujos de capital que buscan retornos atractivos gracias al diferencial de tasas con Estados Unidos.
Sura Investments resaltó que Colombia consolida señales de recuperación que se proyectan hacia 2026, impulsadas por una mejora gradual del consumo interno y un entorno financiero que comienza a estabilizarse.
Añadió que este repunte se suma al crecimiento observado en 2025, un desempeño que superó ampliamente las expectativas del mercado y que fortaleció la percepción de resiliencia de los activos locales.
“El país avanza con un panorama más favorable, pero con desafíos que requieren atención, particularmente en materia fiscal e inflacionaria para mantener la confianza del mercado”, señaló Mauricio Guzmán.
Sobre las acciones en la región, el análisis reconoce que Colombia lideró con retornos superiores al 60 % y Chile en torno al 50 %. En el caso de Estados Unidos, los mercados accionarios se aprestan a cerrar cerca del 20 %, después de dos años consecutivos con retornos de aproximadamente 25 %.
En Renta Fija, también se experimentaron rentabilidades positivas, con retornos en la renta fija local que alcanzaron hasta casi 30% en algunas jurisdicciones, un desempeño que, según Joaquín Barrera, director de Renta Fija de Sura Investments, “se debió a las políticas monetarias y al descenso de las tasas de interés, entre otros factores”.
Expectativas de crecimiento: ven recortes en la FED
Para 2026, Sura Investments proyecta que el crecimiento económico global cerrará 2025 al 3 % y mantendrá el impulso gracias a la extensión de factores como la continuación de las políticas monetarias flexibles y las condiciones financieras favorables, con la expectativa de un par de recortes adicionales de tasas en EE. UU. y el acceso al crédito y la liquidez para consumidores y compañías.
Además, se espera un impulso fiscal en Estados Unidos, China, Alemania y algunos países emergentes, que continuarán invirtiendo para estimular sus economías. Finalmente, el crecimiento de las utilidades corporativas a nivel global se proyecta en una continuación de la historia de 2025, con crecimientos de un 14 % y 13 % en las compañías en general.
Respecto a la renta variable, Mauricio Guzmán explicó que se espera que las utilidades sigan creciendo por encima del 10 % en la mayoría de las regiones del mundo, con un 13 % en EE. UU., en un entorno que permitirá a las compañías mantener márgenes sólidos.
Si bien se mantiene la expectativa de retornos positivos, se insta a moderar el optimismo: “No creemos que vayamos a tener un cuarto año de 20%, pero sí creemos que con utilidades creciendo al 14 %, e incluso con una cierta compresión de los múltiplos, podemos estar viendo retornos de doble dígito que al final terminan siendo retornos muy interesantes para los portafolios”.