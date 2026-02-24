Invertir con visión en un año decisivo para Colombia: Sura Investments

Expertos explican que invertir dejó de ser un ejercicio táctico para convertirse en un acto de disciplina estratégica, en medio de un contexto marcado por la volatilidad política, la presión inflacionaria y un ciclo electoral en proceso.
En esa misma línea, consideran que el desafío ya no es solo identificar oportunidades, sino hacerlo con rigor técnico, lectura macroeconómica y procesos de inversión que permitan generar los retornos ajustados por riesgos esperados en el largo plazo.
De acuerdo con la última Visión Mensual de Inversiones emitida por Sura Investments, filial de Sura Asset Management, Colombia inició el año con señales mixtas. Por un lado, los mercados financieros mostraron un dinamismo relevante, por otro, el debate público estuvo marcado por la emergencia económica, el aumento del salario mínimo y la discusión sobre la repatriación de inversiones de las AFP en el exterior. Esta combinación de factores ha exigido una lectura más rigurosa de las variables económicas de fondo.
En este análisis, se remarca que los activos locales comenzaron el año con un desempeño destacado. La renta variable registró retornos de 19,93 %, ubicándose entre los mejores desempeños a nivel global, mientras que la renta fija avanzó 1,83 %. El buen comportamiento fue regional: el índice de Latinoamérica subió 16,06 %, en un mes en el que la debilidad global del dólar favoreció a los mercados emergentes.
En el frente de actividad, el crecimiento económico local continúa con señales de recuperación. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de noviembre se ubicó en 3,0 % anual, aunque con un impulso importante del gasto público, lo que añade presión sobre las cuentas fiscales.
La compañía proyecta un crecimiento de 2,7 % en 2025 y de 2,8 % en 2026. Sin embargo, el frente inflacionario plantea retos significativos. El fuerte incremento del salario mínimo desancló las expectativas de inflación, que hoy se ubican alrededor de 6,5% para 2026, frente al 5,1% registrado en 2025.
“En respuesta a esto, el Banco de la República elevó la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos en enero, y anticipamos incrementos adicionales que podrían llevarla a 11,25 % en 2026. La prudencia del emisor, junto con emisiones en dólares y la debilidad global de la divisa estadounidense, han sido determinantes para el comportamiento del peso colombiano. No obstante, el deterioro fiscal y el ciclo electoral seguirán siendo fuentes de volatilidad durante el año”, comentó Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de Sura Investments.
Este panorama reafirma una convicción: la gestión de inversiones y la arquitectura patrimonial se complementan. La visión de mercados aporta la lectura estratégica del entorno; la estructura fiduciaria y el gobierno de inversión permiten implementar esa visión con disciplina, trazabilidad y control de riesgos.
Estrategia y estructura al servicio del inversionista
En Sura Investments han avanzado en integrar ambas dimensiones. Con presencia regional, la compañía administra aproximadamente $40 billones para 19 aseguradoras de clase mundial, de los cuales $15 billones corresponden a Colombia.
Esa experiencia institucional, construida bajo estándares técnicos rigurosos, hoy se articula con soluciones locales como la Fiducia de Inversión, administrada por Fiduciaria Sura S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y calificada por Fitch Ratings en ‘Excelente(col)’ con Perspectiva Estable.
“La Fiducia de Inversión permite crear portafolios personalizados dentro de un esquema independiente, con estructuras formales de gobierno y control. Este modelo funciona con comités formales que revisan las decisiones, procesos rigurosos para evaluar las inversiones y mecanismos sólidos de control de riesgo. Su base es la Asignación Estratégica de Activos, que define cómo distribuir las inversiones según los objetivos, el plazo y el nivel de riesgo de cada cliente. Todo esto se apoya en herramientas tecnológicas que ayudan a analizar datos y tomar decisiones mejor informadas”, añadió Jorge Trujillo, vicepresidente de Wealth Management en Sura Investments.
Los expertos concluyen que Colombia enfrenta un año determinante. La combinación de recuperación económica, presiones inflacionarias y debates fiscales exige prudencia, pero también convicción. Los mercados han demostrado que existen oportunidades, incluso en escenarios de incertidumbre. La diferencia radica en contar con análisis profundo y con estructuras que permitan ejecutar esa estrategia con disciplina.
Invertir hoy supone construir portafolios resilientes, con diversificación, gobierno y visión de largo plazo. En tiempos de volatilidad, la ventaja competitiva no está en anticipar cada giro coyuntural, sino en combinar estrategia y estructura. Esa complementariedad es la que permite transformar la incertidumbre en oportunidad y orientar el capital hacia objetivos definidos.