Bancolombia anunció la primera compensación que dará a sus clientes: dio fecha de inicio 

La crisis tecnológica más compleja que ha enfrentado Bancolombia en los últimos años comienza a traducirse en decisiones concretas. Tras varios días de intermitencias, un “apagado controlado” y miles de quejas de usuarios, la entidad anunció la primera compensación formal para sus clientes afectados: abrirá la totalidad de sus oficinas este sábado 28 de febrero en todo el país.
La medida no es menor. Habitualmente, solo algunas sucursales del banco operan los sábados y con horarios limitados. Esta vez, como parte de la respuesta institucional a la contingencia, las 522 oficinas de Bancolombia estarán en funcionamiento, en lo que constituye la primera acción compensatoria operativa de alcance nacional.
En su más reciente comunicado de este viernes 27 de febrero, la entidad afirmó: “Sabemos que esta semana no fue fácil y que muchos de nuestros clientes no pudieron hacer sus trámites. Por eso, este sábado 28 de febrero, abrimos nuestras 522 oficinas en todo el país para atenderlos. Sin excusas, seguimos avanzando.”
Así fueron las fallas masivas de Bancolombia
La contingencia comenzó formalmente el 23 de febrero, luego de una actualización tecnológica ejecutada en la madrugada del domingo. Durante el proceso se detectaron inconsistencias que obligaron a la entidad a realizar un “apagado controlado” para estabilizar su infraestructura.
Entre el 23 y 24 de febrero, usuarios reportaron dificultades para realizar transferencias, consultar saldos, efectuar retiros y visualizar movimientos. Incluso el módulo de retiros figuró intermitente durante parte del proceso. Posteriormente, aunque el banco comunicó la normalización técnica, persistieron reportes sobre movimientos sin descripción o con conceptos erróneos.
Bancolombia reiteró en distintos comunicados que la seguridad de los recursos no estuvo comprometida y que “la contingencia se limita al funcionamiento de los servicios y no a la seguridad de las cuentas”. No obstante, el impacto operativo fue significativo.
No se trata de una entidad menor. Bancolombia es el banco más grande del país por número de clientes, con más de 20 millones en Colombia, y procesa millones de transacciones diarias a través de su App Mi Bancolombia, sucursal virtual, cajeros y red de corresponsales.
Cuando una institución de esa escala presenta interrupciones, el efecto trasciende lo individual: afecta nóminas, pagos empresariales, flujo de caja de pequeños negocios y operaciones del comercio formal.
La compensación financiera y ahora la operativa de Bancolombia
El jueves 26 de febrero a las 11:30 a.m., la entidad informó que sus servicios estaban restablecidos y anunció compensaciones automáticas para quienes resultaron afectados. “Te devolveremos lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, indicó el banco.
Ese anuncio introdujo un componente financiero directo en la respuesta institucional. Ahora, con la apertura total de oficinas el sábado 28 de febrero, el banco agrega una compensación operativa: ampliar la capacidad presencial para quienes no pudieron realizar trámites durante la semana.
Según el comunicado, los horarios serán:
- Bogotá: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Resto del país: 8:30 a. m. a 12:00 m.
La decisión rompe el esquema tradicional de atención del banco, donde la operación sabatina no es generalizada. En términos prácticos, implica habilitar toda la red física nacional como mecanismo de respaldo tras la contingencia digital.
La apertura masiva del sábado 28 de febrero marca el inicio visible de la fase de compensación. Sin embargo, la verdadera prueba será la consistencia operativa en las próximas semanas.