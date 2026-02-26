Compensación a clientes afectados podría tomar un tiempo: CEO de Bancolombia da nuevos detalles de las fallas

“Sabemos que no cumplimos la promesa de servicio”, aceptó Juan Carlos Mora, CEO de Bancolombia y Grupo Cibest, durante una rueda de prensa en la cual explicó punto por punto cuáles fueron las razones de las fallas en sus sistemas, las acciones para remediarlas y las compensaciones que ya están pensando para sus usuarios.
De acuerdo con lo revelado por Mora, la actividad programada anunciada para el fin de semana pasado (21 y 22 de febrero) contemplaba trasladar la actividad principal del data center de Medellín al de Bogotá.
“Son espejos, pero hay uno principal. La idea de movernos a Bogotá era dejar de respaldo el de Medellín y hacer una actualización a una mejor máquina en Medellín y poder responder mejor a las demandas de actividad que tenemos”, relató.
El error se dio el domingo, “cuando estábamos terminando la migración, la actividad se detuvo y lo que hicimos fue regresarnos al data center en Medellín. Lo que pasó en Bogotá se replicó en Medellín”, dijo Mora.
Posteriormente, tras una operación normalizada martes y miércoles “el proveedor (IBM) detectó un riesgo de que Medellín tuviera un inconveniente. Previendo un fin de semana de quincena, con nóminas y pagos asociados, decidimos hacer la actividad que nos recomendó: apagar la máquina y hacer una reparación de miércoles a jueves”.
Se garantizó dinero en quincena
Mora indicó que la reparación reciente “se demoró más de lo que teníamos programado. Se esperaba dar servicio alrededor de las 7:00 a.m., el proveedor se demoró más en entregarnos la máquina y pudimos dar servicio hasta las 11:00 a.m”.
Sin embargo, afirmó que “estamos prestando servicios de manera normal. Todos los canales están funcionando. La contingencia tiene unas condiciones especiales, se tienen que actualizar los sistemas y por eso en algunos casos aislados pueden tener contingencia en sus operaciones, pero vamos a ir solucionando los casos particulares”.
De igual forma, afirmó que “tenemos servicios disponibles al 100 % para empresas como para personas, seguimos monitoreando el desempeño”, y dijo que los recursos estarán garantizados, así como las operaciones durante este fin de mes.
Bancolombia hará compensaciones, pero se demoran
De igual manera, Juan Carlos Mora, CEO de Bancolombia y Grupo Cibest, anticipó que “entendemos que hay unas afectaciones, esas afectaciones las vamos a evaluar, y vamos a proceder en consecuencia con esas afectaciones, y vamos a hacer las compensaciones necesarias para que las personas que se vieron afectadas reciban esa compensación”.
Sin embargo, dijo que “eso nos va a tomar como un poco de tiempo, eso no lo podemos hacerlo mañana, necesitamos enfocarnos en que la plataforma esté estable.
En este sentido, “vamos a empezar a evaluar esas afectaciones e iremos teniendo, tomando las medidas necesarias para compensar a cada uno de nuestros clientes”, finalizó.