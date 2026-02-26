Bancolombia finalmente restablece todos sus servicios y anuncia compensaciones automáticas 

Tras varios días de intermitencias, quejas en redes sociales y un “apagado controlado” sin precedentes recientes en su infraestructura tecnológica, Bancolombia anunció que restableció sus servicios y que compensará de manera automática a los clientes afectados por la contingencia.
La comunicación más reciente de la entidad, fechada el jueves 26 de febrero a las 11:30 a.m., marca un punto de inflexión en una crisis operativa que comenzó formalmente el 23 de febrero, luego de una actualización tecnológica ejecutada en la madrugada del domingo. En el mensaje institucional, el banco aseguró: “Ya estamos disponibles para ti” y confirmó que todos sus servicios para clientes personas y empresariales se encuentran operativos.
Pero el anuncio va más allá de la normalización técnica. Bancolombia informó que, si algún usuario resultó afectado, “te devolveremos lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”.
Esta decisión introduce un componente financiero directo en la respuesta del banco, al reconocer impactos económicos derivados de la indisponibilidad.
Así fueron las fallas que se presentaron en Bancolombia
Las fallas comenzaron tras un mantenimiento programado y una actualización de sistemas. En medio del proceso, y ante inconsistencias detectadas, la entidad ejecutó un “apagado controlado” el 23 de febrero para corregir errores y avanzar en la modernización de su infraestructura.
Durante el 23 y 24 de febrero se registraron dificultades para realizar transferencias, consultar saldos, efectuar retiros y visualizar movimientos. Incluso el módulo de “Retiros” figuró como intermitente en el estado oficial de servicios del banco durante parte del proceso.
Bancolombia reiteró que el incidente no comprometió los recursos de los clientes. “La contingencia se limita al funcionamiento de los servicios y no a la seguridad de las cuentas”, subrayó previamente la organización en un comunicado oficial.
La dimensión del evento no es menor. Bancolombia es la mayor entidad financiera del país por número de clientes y uno de los principales actores del sistema financiero colombiano.
Según sus reportes corporativos más recientes, el grupo financiero atiende a más de 20 millones de clientes en Colombia y gestiona millones de transacciones diarias a través de su App Mi Bancolombia, sucursales virtuales, cajeros y corresponsales bancarios. Su infraestructura es clave para pagos empresariales, nóminas, transferencias interbancarias y operaciones del comercio formal.
Cuando un banco de esa escala enfrenta una interrupción tecnológica, el impacto no es solo reputacional: afecta flujos de caja de empresas, liquidez de trabajadores independientes y operaciones comerciales en tiempo real.
Aunque el banco anunció normalidad en la mañana del 24 de febrero, usuarios continuaron reportando intermitencias, movimientos con descripciones erróneas y transacciones sin detalle visible.
La entidad reconoció inconsistencias temporales en la visualización de movimientos correspondientes a los días 21, 22 y 23 de febrero. En sus redes sociales explicó que “es posible que algunas compras que hiciste el 21, 22 y 23 de febrero con tus tarjetas, así como los retiros en cajeros y corresponsales, no tengan ninguna descripción. ¡Tranquilo! en las próximas horas verás esta información.”
En otra respuesta puntual a usuarios señaló: “Algunos movimientos que hiciste en el tiempo en el que nuestro servicio estuvo afectado pueden aparecer con un ‘nombre’ o ‘concepto’ diferente. No te inquietes: tu plata está segura.”
El comunicado más reciente introduce un elemento adicional: la revisión “caso a caso” para resolver dudas sobre movimientos y transacciones, además del compromiso de compensaciones automáticas. Esto sugiere que, aunque la infraestructura principal ya está operativa, el proceso de estabilización total continúa en fase de ajuste fino.
En este caso, la decisión de realizar compensaciones automáticas busca mitigar ese impacto y reforzar la confianza en la entidad. En un entorno donde la digitalización bancaria es creciente y donde más del 70 % de las transacciones del sistema financiero se realizan por canales digitales, según datos públicos de inclusión financiera, la resiliencia tecnológica se convierte en un factor crítico.
Bancolombia ha insistido en que la seguridad de los recursos no se vio comprometida. El siguiente paso será demostrar que la normalidad operativa se consolida sin nuevos episodios de intermitencia y que las compensaciones anunciadas se ejecutan con rapidez y transparencia.