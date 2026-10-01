Gobierno De La Espriella completa primera operación de canje de deuda

El Ministerio de Hacienda llevó a cabo este jueves una operación de gestión de deuda para mejorar su perfil de deuda mediante la recompra de bonos a largo plazo. Se trata del primer movimiento de este tipo del gobierno de Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la información compartida por la entidad, se recibieron TES en UVR con vencimiento al 17 de marzo de 2027 y en pesos con fecha al 3 de noviembre de 2027, es decir, de menor vida media. Estos se ubicaban en tasas del 4,41 % y del 11,65 %, respectivamente, al momento de la recepción.
Inicialmente se incluyeron además en la lista los TCO con vencimiento al 20 de octubre y al 17 de noviembre de este año, así como otros programados para el 26 de enero de 2027, pero estos no aparecieron en el resultado de la subasta.
A cambio, se entregaron papeles de cuatro referencias en UVR (2029, 2031, 2041 y 2062) con tasas que se mueven entre el 5,9 % y el 7,01 %, así como cinco referencias en pesos (2029, 2030, 2035, 2040, 2058) cuyos rendimientos se ubican entre 12,9 % y 13,48 %.
Aunque se contempló colocar también TES en UVR a 2055 y TCO a 2027, estos no aparecieron en el resumen de resultado de la subasta de intercambio.
Así, la operación le significa a la Nación girar $23.694 millones que equivalen a la diferencia entre el costo de los títulos que se reciben ($624.595 millones) y los que se entregan ($600.901 millones).
De acuerdo con las mesas de dinero, la recepción de posturas de intercambio tuvo lugar entre 9:30 a. m. y 10:00 a. m. Y no se descartó una eventual opción adicional no competitiva.
Dicha recompra se realizó a través de los agentes principales, de manera similar a las subastas semanales habituales.