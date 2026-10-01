KOA cierra titularización por $85.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia para ampliar acceso a crédito

KOA cerró una titularización por $85.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). La compañía manifestó que en la estructura de emisión se incluyó un título A por $75.000 millones para el mercado de inversionistas, mientras que el título B fue adquirido por ella misma.
Esta es la primera titularización de la compañía y la cuarta en la cartera de libranza en su trayectoria. Según la empresa, esto significa un paso importante en su experiencia en el mercado de capitales.
“La adjudicación del título base se realizó a una tasa efectiva anual de 15 %, alcanzando una demanda que duplicó la oferta con un ‘bid-to-cover’ de 1,88 veces, además de recibir la calificación máxima con AAA, con perspectiva estable, concedida por Standard & Poor’s National Ratings. La estructuración financiera contó con el acompañamiento de Titularice, sociedad titularizadora de activos no hipotecarios”, manifestó la organización.
También expresó que este proceso fortalece las fuentes de fondeo, junto con un incremento en el respaldo de su actividad crediticia, particularmente a través del crédito de libranza, que es uno de los productos que brinda a adultos mayores y a otros segmentos poblacionales.
De otro lado, para KOA existen múltiples retos en materia de inclusión financiera, puesto que, según reportes de 2025 de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, 20,3 millones de adultos accedieron a al menos un producto de crédito o financiación formal en 2025. Este es el equivalente a 51,6 % de la población adulta de Colombia.
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En este contexto, la compañía afirmó que la inclusión financiera presenta grandes oportunidades en personas mayores de 50 años, con la finalidad de impulsar este segmento del mercado bancario en Colombia.
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