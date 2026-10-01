Gobierno radica presupuesto de regalías para 2027-2028 con una caída de 11 % en ingresos

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Hacienda dirigido por Miguel Gómez, radicó en el Congreso la Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027-2028. Los ingresos que se proyectaron en el documento llegaron a $27,54 billones, es decir, 1,4 % del PIB.
Sin embargo, estas cifras significarían una disminución de 11 % frente a los recursos del bienio 2025-2026, los cuales llegaron a $30,96 billones, que representaron 1,5 % del PIB.
Los ingresos corrientes dentro del total significarían 77,8 %, o $21,43 billones. Los montos restantes serían de $6,11 billones, o 22,2 % del total, y vendrían de ingresos de rendimientos financieros.
Del total del monto asignado, $25,93 billones, es decir, 94,2 % del total, serían asignados para inversión. Adicionalmente, $964.000 millones serían destinados al ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Mientras que $643.000 millones irían a administración y al sistema de seguimiento, evaluación y control.
Los recursos regionales serían de $7,28 billones; en asignaciones directas habría montos de $5,37 billones; inversión local, $3,21 billones; ciencia, tecnología e innovación, $2,14 billones; y para fondos destinados a la paz, $7,59 billones.
El Ministerio también hizo alusión a que habría recursos destinados para la reconstrucción del terremoto. Aunque en el comunicado no se mencionó de manera específica los montos destinados a estas áreas. Entre las inversiones habría proyectos para infraestructura, vivienda, instalaciones comunitarias y servicios públicos que incorporarían criterios de gestión de riesgos de desastres.
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La entidad concluyó que los montos de las regalías estarían también destinados a aprovechar los recursos naturales no renovables, la protección ambiental y la seguridad energética de Colombia. Lo anterior se haría a través del financiamiento de los proyectos de más impacto.