Los ‘insights’ de Colfondos para invertir en Colombia este segundo semestre

Los mercados financieros comienzan a mostrar un panorama más favorable para los inversionistas que mantienen una visión de mediano y largo plazo. Aunque el contexto internacional sigue marcado por decisiones de los bancos centrales, cambios en el escenario geopolítico y un crecimiento económico desigual entre las principales economías, también se están consolidando oportunidades en diferentes clases de activos y regiones.
En este entorno, la disciplina, la diversificación y una estrategia de inversión alineada con los objetivos de cada persona cobran mayor relevancia para aprovechar el nuevo ciclo que empieza a configurarse.
Así lo concluye Colfondos en su más reciente Informe de Estrategia Mensual, en el que analiza los principales acontecimientos económicos de junio y explica por qué, pese a la volatilidad, existen razones para mantener una visión optimista sobre algunos mercados, especialmente el colombiano.
Los ‘insights’ que dejó junio
Para Colfondos, uno de los principales factores que continuará moviendo los mercados durante los próximos meses será el comportamiento de las tasas de interés.
En Estados Unidos, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios el costo del dinero, aunque dejó claro que la inflación todavía no está completamente controlada y que podría mantener una postura restrictiva durante más tiempo del esperado. Esto significa que los inversionistas deberán prepararse para un entorno en el que el dinero seguirá siendo relativamente costoso y en el que las decisiones de política monetaria continuarán generando episodios de volatilidad.
Europa enfrenta un escenario similar. El Banco Central Europeo retomó los incrementos en las tasas de interés debido al repunte de la inflación, mientras el crecimiento económico continúa mostrando señales de desaceleración. En Asia, Japón sigue destacándose por el buen comportamiento de su mercado bursátil, mientras China continúa creciendo, aunque todavía enfrenta dificultades en sectores como el inmobiliario y la inversión privada.
Colombia ganó protagonismo entre los inversionistas
Uno de los mensajes más relevantes del análisis de Colfondos es que Colombia terminó junio siendo uno de los mercados emergentes con mejor desempeño.
La entidad explica que la definición del proceso electoral redujo buena parte de la incertidumbre política que existía en meses anteriores, lo que impulsó una importante valorización de los activos financieros colombianos.
Como resultado, el peso se fortaleció frente al dólar, los títulos de deuda pública (TES) registraron una de sus mayores valorizaciones recientes y el índice MSCI Colcap alcanzó niveles históricos antes de presentar una corrección normal por toma de utilidades. Sin embargo, Colfondos advierte que todavía existen desafíos importantes para la economía nacional.
La inflación permanece por encima de la meta del Banco de la República, situación que llevó a la autoridad monetaria a incrementar inesperadamente su tasa de interés hasta el 12 %. Al mismo tiempo, el frente fiscal seguirá siendo uno de los principales elementos que observarán los inversionistas, debido al elevado déficit proyectado para este año.
¿Qué significa esto para quienes quieren invertir?
Ante este panorama, Colfondos recomienda que cada persona construya su portafolio teniendo en cuenta dos variables fundamentales: cuánto tiempo piensa mantener invertidos sus recursos y qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir.
Quienes tienen objetivos de corto plazo o prefieren estabilidad deberían mantener una mayor participación en activos de renta fija, aprovechando que las tasas de interés continúan en niveles atractivos.
Por el contrario, quienes cuentan con horizontes de inversión de varios años pueden aprovechar las oportunidades que siguen ofreciendo los mercados accionarios, tanto en Colombia como en el exterior, entendiendo que las fluctuaciones de corto plazo hacen parte del comportamiento normal de este tipo de activos.
Claves para la diversificación e identificación correcta de su perfil como mejor estrategia
Colfondos insiste en que el principal error de muchos inversionistas es tomar decisiones basadas únicamente en el comportamiento diario de los mercados.
En cambio, la administradora recomienda diversificar entre diferentes tipos de activos, regiones y monedas para reducir riesgos y aprovechar oportunidades que pueden surgir en distintos momentos del ciclo económico.
En ese contexto, la recomendación de diversificar adquiere un significado mucho más amplio que simplemente repartir los recursos entre varios activos. Para Colfondos, la diversificación implica combinar inversiones que respondan de manera diferente a cada fase del ciclo económico.
Por ejemplo, mientras algunos instrumentos de renta fija pueden beneficiarse de un escenario de reducción de tasas de interés, ciertos sectores de renta variable podrían capturar un mayor crecimiento económico, y la exposición a mercados internacionales permite reducir la dependencia de un solo país o moneda. De esta manera, el objetivo es que el desempeño positivo de algunos activos contribuya a compensar la volatilidad de otros cuando cambian las condiciones del mercado.
Precisamente por ello, la entidad clasifica a los inversionistas en cinco perfiles: conservador, prudente, moderado, decidido y de mayor riesgo. Cada uno responde a una combinación distinta entre rentabilidad esperada, horizonte de inversión y capacidad para asumir volatilidad, por lo que la estrategia adecuada dependerá de las necesidades y objetivos de cada persona.
Colfondos señala que el panorama para los próximos meses continuará determinado por factores como la evolución de la inflación, las decisiones de los principales bancos centrales y las tensiones geopolíticas que siguen afectando el comportamiento de los mercados globales. Sin embargo, también identifica que comienzan a consolidarse condiciones más favorables para construir portafolios balanceados, especialmente porque varios mercados atraviesan etapas diferentes del ciclo económico. Mientras algunas economías aún mantienen políticas monetarias restrictivas, otras empiezan a abrir espacio para reducciones en las tasas de interés, generando oportunidades diferenciadas tanto para la renta fija como para la renta variable.
En el caso colombiano, Colfondos también considera que los fundamentos económicos muestran una mejoría frente a los meses anteriores. La moderación de la inflación, la expectativa de una política monetaria menos restrictiva y una mayor estabilidad en algunos indicadores macroeconómicos permiten identificar oportunidades en los títulos de renta fija local, al tiempo que determinados sectores del mercado accionario podrían beneficiarse de una recuperación gradual de la actividad económica. No obstante, la administradora insiste en que estas oportunidades deben entenderse como parte de una estrategia diversificada y no como apuestas concentradas sobre un único activo o sector.
La principal conclusión es que, en un año caracterizado por cambios constantes en las expectativas económicas, la mejor herramienta para administrar el riesgo sigue siendo la disciplina. Más que intentar anticipar cada movimiento del mercado o reaccionar a la coyuntura diaria, Colfondos recomienda mantener una asignación de activos coherente con el perfil de riesgo de cada inversionista, revisar periódicamente la composición del portafolio y aprovechar la diversificación entre activos, geografías y monedas para enfrentar con mayor resiliencia los diferentes escenarios que puedan presentarse en los próximos años.