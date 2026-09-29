Robots humanoides llegan a Colombia: pueden valer lo mismo que un apartamento

La aparición de un robot humanoide en las redes sociales del streamer Westcol despertó la curiosidad sobre una tecnología que hasta hace poco parecía reservada para películas de ciencia ficción. El dispositivo será utilizado en un duelo tecnológico contra un robot asociado con Blessd durante la nueva edición de Stream Fighters, que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá.
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Según explicó Westcol, se trata de un robot que puede recibir instrucciones mediante programación y ser entrenado para aprender movimientos. “Aprende todo lo que yo le enseñe”, señaló el creador de contenido al explicar cómo planea preparar el dispositivo para el enfrentamiento. El episodio también abrió una pregunta que va mucho más allá del espectáculo: ¿cuánto cuesta realmente un robot humanoide y para qué puede utilizarse en Colombia?
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La llegada de estos equipos al país ya no se limita al entretenimiento. Recientemente Robotics 4.0 anunció la introducción de dos modelos de robots humanoides programables orientados principalmente al sector corporativo, con aplicaciones que van desde la educación y la seguridad hasta el comercio y la atención al cliente.
¿Cuánto cuesta un robot humanoide en Colombia?
Uno de los aspectos que más llama la atención es su precio. De acuerdo con Robotics 4.0, la inversión puede ubicarse entre US$11.000 y US$120.000 por unidad, dependiendo de las características de la solución. Esto significa que, dependiendo de la solución contratada, cifra que puede superar el valor de muchos apartamentos en diferentes proyectos en todo el país.
El valor no corresponde únicamente al robot. La compañía señala que el rango puede incluir acompañamiento, desarrollo de hardware adicional y soporte técnico directo de fábrica. Es decir, se trata de una inversión que puede aumentar según el nivel de personalización y las necesidades de la empresa que lo adquiera.
El extremo superior de ese rango puede representar una inversión de un orden de magnitud comparable con la compra de una vivienda en Colombia, dependiendo del mercado inmobiliario y del tipo de inmueble. Por eso, más que un producto de consumo masivo, la compañía considera estos equipos como activos tecnológicos para empresas.
Robotics 4.0 advierte que no se trata de equipos cerrados que simplemente se compran y comienzan a funcionar con una única configuración. La propuesta está basada en plataformas de código abierto que pueden programarse y personalizarse de acuerdo con las necesidades de cada organización.
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La principal diferencia frente a un robot diseñado para una tarea específica está precisamente en su capacidad de programación y adaptación. Mario Arbulú, CEO de Robotics 4.0, explicó que estos equipos están pensados para ser entrenados en habilidades específicas y adaptarse a los problemas que una empresa necesita resolver.
“No estamos ante un producto genérico de vitrina, sino ante una venta consultiva de alta especialización. Estos robots llegan listos para ser entrenados desde cero en habilidades específicas, permitiendo a las empresas co-crear soluciones a la medida de sus retos de productividad y servicio”, afirmó Arbulú.
Esto significa que el potencial de la tecnología no depende únicamente de los movimientos que el robot pueda realizar al momento de adquirirlo. Parte de la propuesta está en desarrollar nuevas habilidades mediante programación y entrenamiento.
Uno de los primeros espacios de implementación está en la educación superior y la academia. Robotics 4.0 señala que estos robots ya están siendo implementados en universidades para que los estudiantes puedan interactuar con entornos reales relacionados con ingeniería robótica e inteligencia artificial. El objetivo es acercar la formación académica a las aplicaciones que posteriormente pueden encontrarse en la industria.
Otro campo es el de seguridad y vigilancia. En este caso, pueden funcionar como asistentes capaces de realizar rondas autónomas y transportar sensores en tiempo real.
La compañía plantea aplicaciones particularmente para sectores complejos como Oil & Gas, donde podrían utilizarse para detectar fallas relacionadas con el uso de implementos de seguridad industrial o reportar anomalías en determinados perímetros residenciales y comerciales.
El tercer frente es el retail y la atención al cliente. Allí, estos equipos pueden configurarse para interactuar con usuarios y facilitar procesos de orientación en centros comerciales y grandes superficies.
¿Los robots humanoides quitarán empleos?
La llegada de estos equipos también revive uno de los principales temores alrededor de la automatización: que las máquinas terminen reemplazando trabajadores.
Robotics 4.0 sostiene que la discusión debe enfocarse también en los nuevos perfiles profesionales que puede demandar la incorporación de esta tecnología. La empresa cita estadísticas globales según las cuales países con mayor densidad robótica registran tasas de desempleo de entre 2 % y 3 %, aunque estas cifras corresponden a la argumentación de la compañía y no implican que la robótica sea la única explicación de esos niveles de empleo.
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Arbulú considera que el efecto puede estar más relacionado con una transformación de las tareas que con una sustitución directa de las personas: “El mayor mito es que el robot viene a quitar trabajo. Al igual que el software o las telecomunicaciones en su momento, se trata de una extensión de las capacidades humanas. Esta adopción generará una demanda sin precedentes de personal calificado para la programación, operación y ensamblaje local, impulsando el nacimiento de profesiones que hoy ni siquiera conocemos”, afirmó.