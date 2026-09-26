Nubank (Nu Colombia) lleva sus servicios a OXXO y Farmatodo: este es el nuevo beneficio para sus clientes

Los clientes de Nubank (Nu Colombia) tendrán nuevas alternativas para realizar operaciones con efectivo. La entidad anunció alianzas con OXXO y Farmatodo para facilitar las consignaciones de dinero.
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La decisión responde a una necesidad que la compañía asegura haber identificado entre sus usuarios: aunque buena parte de las operaciones financieras se realizan desde el celular, el efectivo todavía hace parte de las transacciones cotidianas y no siempre resulta sencillo encontrar un punto cercano para consignar o retirar dinero.
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Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, explicó que fueron los propios clientes quienes manifestaron esta dificultad: “Los hemos oído que nos han dicho que a veces no es tan fácil hacer estas transacciones en efectivo en Nu”. Con las nuevas alianzas, la compañía busca ampliar los puntos físicos desde los cuales sus clientes pueden acceder a servicios relacionados con el efectivo.
Nubank (Nu Colombia) permitirá consignar efectivo mediante OXXO y Farmatodo
Uno de los anuncios realizados por Nu está relacionado con las consignaciones de efectivo. La entidad informó que estableció nuevas alianzas con OXXO y Farmatodo para que sus clientes puedan consignar dinero en efectivo a sus cuentas mediante estos establecimientos.
Torres explicó que la intención es ofrecer nuevas alternativas a quienes necesitan ingresar efectivo a sus cuentas, teniendo en cuenta que el modelo de Nu se desarrolla principalmente a través de canales digitales: “Tenemos una nueva alianza con OXXO, Farmatodo para poder consignar dinero en efectivo a la cuenta”.
De esta manera, OXXO y Farmatodo entran en la estrategia de Nu como nuevos puntos físicos para facilitar las operaciones relacionadas con el ingreso de efectivo.
D1 será una nueva opción para retirar dinero
La novedad de OXXO y Farmatodo se suma a otra novedad anunciada por Nu hace un par de semana. Desde el 9 de septiembre de 2026, la entidad comenzó a habilitar progresivamente una alternativa para que sus clientes puedan retirar dinero directamente en las cajas de las tiendas D1, sin necesidad de utilizar una tarjeta física.
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La alianza incorpora cerca de 2.800 tiendas D1 en 28 departamentos y 540 municipios del país. Torres destacó precisamente la importancia de ampliar esta red física: “Y también para retirar en tiendas D1, que es un anuncio que ha sido súper bien recibido por todos nuestros clientes, porque D1 pues tiene una red muy importante”.
¿Cómo retirar dinero de Nu en D1?
El retiro se realiza directamente desde la aplicación de Nu y mediante un código QR, por lo que el cliente no necesita presentar una tarjeta física.
El procedimiento es el siguiente:
- Dirigirse a una tienda D1 habilitada.
El retiro se realiza directamente en las cajas del establecimiento.
- Informar cuánto dinero desea retirar.
El cliente debe indicar al cajero el valor que necesita recibir en efectivo.
- Abrir la aplicación de Nu.
Desde el celular debe ingresar a la opción destinada para realizar retiros.
- Seleccionar “Retirar”.
Dentro de la aplicación debe buscar esta alternativa.
- Elegir “En D1 con QR”.
Esta es la opción específica habilitada para realizar el retiro en las tiendas D1.
- Escanear el código QR.
El cajero generará un código desde el datáfono y el cliente deberá escanearlo con la aplicación de Nu.
- Autorizar la operación.
Finalmente, el usuario debe aprobar el retiro desde la aplicación para completar la transacción.
Una vez autorizada la operación, el dinero se entrega directamente en la caja de la tienda. Nu estableció un límite de hasta $700.000 por cada transacción mediante esta modalidad.
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Por eso, los clientes que necesiten disponer de una cantidad superior deberán tener en cuenta que el límite corresponde a cada operación y revisar las condiciones que aparezcan en la aplicación antes de realizar el retiro.