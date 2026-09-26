Gobierno De la Espriella, Enel y AES llegan a importante acuerdo para evitar apagones por El Niño

El fenómeno de El Niño vuelve a poner la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano en el centro de la atención. Cuando las condiciones climáticas aumentan la exigencia sobre la generación y las reservas de energía, cualquier reducción temporal en la disponibilidad de grandes centrales puede convertirse en un factor que las autoridades deben anticipar para evitar dificultades en el suministro.
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Con ese escenario sobre la mesa, el Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció una decisión para los meses de mayor exigencia del sistema: se reprogramarán los mantenimientos mayores previstos en las centrales hidroeléctricas de El Guavio y Chivor II, con el objetivo de evitar que ambos procesos ocurran de manera simultánea.
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La medida busca mantener una mayor disponibilidad de estos activos durante el periodo en que el sistema eléctrico colombiano enfrentará mayores presiones por el fenómeno de El Niño 2026-2027.
El Ministerio de Minas y Energía llegó a un acuerdo con Enel Colombia y AES Colombia para evitar que los mantenimientos mayores de El Guavio y Chivor II coincidan durante los meses de mayor exigencia del Sistema Interconectado Nacional.
La decisión busca que las dos centrales no reduzcan simultáneamente su disponibilidad en un momento en el que el sistema podría enfrentar una mayor demanda y condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
El acuerdo hace parte del Plan Energía YA, presentado por el Ministerio de Minas y Energía como una hoja de ruta para anticipar riesgos, coordinar decisiones y proteger la confiabilidad del servicio eléctrico.
La coordinación también contó con la participación de Acolgen, que agrupa a empresas generadoras de energía. El Gobierno destacó que Enel Colombia, AES Colombia y Acolgen pusieron capacidades técnicas e institucionales para coordinar la decisión.
¿Por qué son importantes los mantenimientos de las hidroeléctricas de Guavio y Chivor?
Los mantenimientos programados no son una medida extraordinaria ni implican que las centrales estén presentando una falla. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, los dos mantenimientos fueron programados con años de anticipación y son necesarios para preservar la seguridad, integridad y confiabilidad de las centrales. Sin embargo, modificar ahora sus cronogramas requiere una operación adicional por parte de las compañías responsables.
En el caso de El Guavio, la reprogramación será voluntaria, excepcional y estará limitada al periodo considerado de mayor criticidad para el sistema. La modificación implica reorganizar contratistas y proveedores, ajustar la logística relacionada con equipos y repuestos, fortalecer el monitoreo de las plantas y gestionar costos y riesgos adicionales.
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El acuerdo anunciado por el Gobierno busca fortalecer la confiabilidad energética ante el escenario de El Niño 2026-2027, evitando que los mantenimientos mayores de El Guavio y Chivor II coincidan.
¿Qué hará XM durante este periodo pensando en los impactos de El Niño?
El seguimiento no quedará únicamente en manos del Gobierno y de las empresas generadoras. XM realizará seguimiento al estado del sistema y a la evolución de las principales variables eléctricas y energéticas, con especial atención en el área Oriental del país.
Esta vigilancia permitirá contar con información sobre el comportamiento del sistema durante el periodo de mayor exigencia y contribuir a la coordinación de las decisiones que sean necesarias.
Desde Acolgen, su presidenta, Natalia Gutiérrez Jaramillo, destacó el proceso de coordinación entre el Gobierno y las empresas: “Este entendimiento es resultado de semanas de diálogo técnico y constructivo. Este es un muy buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando Gobierno y sector empresarial trabajamos coordinadamente y ponemos por delante el interés de Colombia”, afirmó.
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La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, también resaltó el papel de las compañías generadoras en la decisión: “Este acuerdo demuestra que, cuando trabajamos unidos, sí es posible convertir una alerta en una decisión concreta para proteger la energía de los colombianos. Eso es la Patria Milagro: un Gobierno que convoca, un sector que responde y todos trabajando del mismo lado, el lado de Colombia”, afirmó.