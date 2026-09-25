 Desde esta fecha aplicará la emergencia económica por el fenómeno de El Niño

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Desde esta fecha aplicará la emergencia económica por el fenómeno de El Niño: Así es el plan para evitar alzas en precios de alimentos

El fenómeno de El Niño en Colombia afectará la producción de alimentos muy consumidos en el país.

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El fenómeno de El Niño en Colombia afectará la producción de alimentos muy consumidos en el país.
Imágenes: Presidencia y fondo generado con IA de Gemini

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El gobierno De la Espriella anunció la expedición del decreto de Emergencia Económica para el próximo lunes 28 de septiembre de 2026 por cuenta del fenómeno de El Niño.

La medida fue confirmada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Según el funcionario, es necesario tomar medidas tempranas e inmediatas con el fin de contrarrestar el impacto del fenómeno de El Niño en el país.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

Entre las principales propuestas destaca el congelamiento temporal del pago de deudas. Esto implica la suspensión de cobros para los productores agrícolas y ganaderos afectados directamente por la sequía.

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Asimismo, por cuenta del fenómeno de El Niño se aprueba la extensión del plazo de la deuda del sector agropecuario (estimada en $55 billones) a dos años, con miras a reducir el valor de la amortización y el pago de las cuotas mensuales.

Finalmente, el gobierno De la Espriella busca la facilitación de procesos de importación para insumos y alimentos clave, como lo son la papa, el plátano, el arroz y la leche.

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Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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Esto último se aplicará en caso de desabastecimiento local, evitando un alza desmedida en la canasta familiar y más presiones sobre la inflación.

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