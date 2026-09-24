Pomelo destaca su crecimiento de Colombia y amplía plataforma con cuentas de ahorro, además de tarjetas

Colombia se convirtió en uno de los mercados de mayor crecimiento para Pomelo, fintech de infraestructura tecnológica para tarjetas y productos financieros, que ahora busca ampliar su oferta para que sus clientes puedan ofrecer cuentas, además de tarjetas.
Hernán Corral, CPO y cofundador de Pomelo, explicó en entrevista con Valora Analitik que la compañía llegó a Colombia hace cuatro años, en medio del proceso de digitalización de los servicios financieros, y que actualmente el país representa un porcentaje “muy grande” de su facturación.
“En Colombia venimos muy bien. En términos de cuándo arrancamos y donde estamos, es de los mercados que más crecen”, señaló Corral.
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La compañía opera actualmente en ocho países y cuenta con más de 180 clientes en la región.
Su propuesta consiste en ofrecer infraestructura tecnológica para que bancos, fintechs y otras compañías puedan desarrollar productos financieros, principalmente tarjetas, sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria.
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Colombia gana peso dentro de la operación de Pomelo
Corral explicó que el crecimiento de Pomelo en Colombia está relacionado con el proceso de digitalización que atraviesa el mercado contando diferentes tipos de entidades, incluidos bancos.
Uno de los principales retos para este tipo de clientes es integrar una nueva infraestructura con sistemas tecnológicos que llevan años operando.
La estrategia de Pomelo ha sido comenzar con programas específicos y, a partir de sus resultados, ampliar la relación hacia otras carteras de productos o países.
La compañía nació precisamente a partir de esa dificultad. Corral explicó que anteriormente implementar un programa de tarjetas podía tomar entre 10 y 24 meses por país.
Pomelo ha buscado reducir esos tiempos mediante una infraestructura regional. Según Corral, algunos clientes han logrado lanzar programas de tarjetas en menos de un mes y, en algunos casos, la incorporación de un nuevo país puede tomar menos de dos semanas.
La compañía ha levantado US$160 millones de capital y, en cinco años, alcanzó más de 180 clientes en América Latina.
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Pomelo amplía su apuesta hacia las cuentas
Además de las tarjetas, Pomelo trabaja ahora en infraestructura para cuentas. La compañía cuenta con una licencia en Brasil y otra en Chile, mientras tramita una licencia en México.
El objetivo es que sus clientes puedan ofrecer a sus propios usuarios una cuenta que permita captar fondos y realizar transferencias, ampliando así la infraestructura financiera disponible a través de una misma integración tecnológica.
“Nosotros les queremos dar la opción a nuestros clientes de que no solamente tengan una tarjeta, sino tengan la cuenta”, explicó Corral.
La compañía ya está trabajando con este modelo en Brasil y México y espera extenderlo a otros mercados. La apuesta apunta a que un cliente de Pomelo pueda utilizar una sola integración para ofrecer diferentes productos financieros y operar cuentas en varios países.