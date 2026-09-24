Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán: estas son las razones del Gobierno De la Espriella 

Colombia tomó una decisión que modifica su relación con Irán y que tiene implicaciones en el escenario diplomático internacional. El Gobierno de Abelardo De la Espriella formalizó la ruptura de las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, una medida que, aunque es de carácter diplomático, no implica romper las relaciones consulares entre los dos países.
Lea también: Gobierno De la Espriella prepara importante medida para frenar llamadas estafa desde las cárceles
La decisión fue adoptada con efecto desde el 19 de septiembre de 2026 y fue anunciada públicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores este jueves 24 de septiembre. La Cancillería explicó que la determinación responde a varios elementos relacionados con la seguridad nacional y hemisférica, los derechos humanos y la situación internacional alrededor de Irán.
¿Por qué Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán?
Recibe las decisiones que mueven al país en tu correo
Uno de los argumentos centrales expuestos por el Gobierno está relacionado con la seguridad. La Cancillería señaló que tuvo en cuenta presuntos vínculos del Gobierno iraní con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que, según la posición colombiana, representan una amenaza para la seguridad del país.
La explicación está vinculada con uno de los pilares que el Gobierno De la Espriella ha establecido para su política exterior: la seguridad nacional y hemisférica y la lucha contra el crimen transnacional.
La Cancillería presentó esta determinación como una decisión soberana de Colombia frente a hechos que, desde la perspectiva del Gobierno, deterioraron la confianza existente con Irán. Sin embargo, el argumento de seguridad no fue el único utilizado para justificar la medida.
Otro de los factores señalados por el Ministerio de Relaciones Exteriores son las violaciones de derechos humanos que Colombia considera constatadas y que atribuye al Gobierno iraní dentro de su territorio. A esto se suman los ataques que Colombia señala como verificados contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente.
La Cancillería también incluyó dentro de los elementos considerados por el Gobierno el bloqueo del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio y el transporte internacional de energía, así como las acciones que, según Colombia, han obstaculizado el trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní.
De esta manera, la decisión del Gobierno colombiano no se explica por un único episodio, sino por un conjunto de circunstancias internacionales que la Cancillería considera incompatibles con sus actuales lineamientos de política exterior.
Gobierno De la Espriella no rompe las relaciones consulares
Uno de los puntos más importantes de la decisión es que romper las relaciones diplomáticas no significa terminar los vínculos consulares entre Colombia e Irán.
La Cancillería hizo esta precisión con base en las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Puede interesarle: Gobierno De la Espriella anuncia ‘plan de choque en salud’: así beneficiará a pacientes y EPS
Por ello, aunque se produce la ruptura de las relaciones diplomáticas, los mecanismos consulares no quedan automáticamente eliminados. La medida adoptada por Colombia está dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y contempla un procedimiento específico para comunicar y ejecutar la decisión. La Dirección de Protocolo de la Cancillería será la encargada de informar a las autoridades iraníes cuál es el procedimiento que corresponde seguir.
La decisión también refleja un cambio en las prioridades de la política exterior colombiana frente a determinados asuntos internacionales. La Cancillería señaló que la defensa de la soberanía nacional constituye un eje central de la política exterior del Gobierno. En ese marco, Colombia plantea que su diplomacia estará orientada a proteger las fronteras, rechazar cualquier forma de injerencia externa y defender a los ciudadanos y los intereses nacionales ante la comunidad internacional.