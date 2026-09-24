Claro Colombia se une a Grupo Aval para un nuevo lanzamiento de Claro Pay: estos son los detalles y beneficios

En el marco del Claro Tech Summit 2026, Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, anunció una alianza junto a Grupo Aval para un nuevo lanzamiento de Claro Pay.
Con esta alianza, lo que se busca, explicó el líder empresarial, es ampliar el acceso de los colombianos a servicios financieros digitales, pues la evolución del aplicativo Claro Pay permitirá a las personas comprar paquetes de prepago móvil diferenciados, realizar pagos, transferencias de forma inmediata, pago de facturas con cash back y otras operaciones cotidianas desde el celular.
Combinará la experiencia de Claro a nivel masivo, conectividad y servicios digitales con las capacidades financieras y tecnológicas de Grupo Aval para ofrecer una propuesta diferencial que integre pagos, transferencias y beneficios asociados a telecomunicaciones en una sola plataforma.
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A detalle, cualquier colombiano podrá hacer uso de Claro Pay, además, uno de los principales diferenciales de la plataforma será el acceso a paquetes prepago con condiciones y beneficios especiales, diseñados para que los usuarios obtengan más valor por su dinero.
Los usuarios también podrán realizar transferencias inmediatas a través de Bre-B, acceder a beneficios económicos asociados a determinados pagos y compras, así como utilizar una amplia red de más de 25.000 puntos para realizar depósitos y retiros de dinero, permitiendo llegar a todo el país.
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Al respecto, de Gusmao explicó que “esta alianza representa un paso importante en la evolución de Claro Pay. Queremos que más personas puedan resolver necesidades financieras cotidianas desde el celular, mediante una experiencia sencilla y respaldada por las capacidades de Claro y Grupo Aval. Nuestra apuesta es integrar beneficios, conectividad, tecnología, y plataformas estables en una solución útil para el día a día”.
A través de dale!, Grupo Aval aporta su plataforma de Banking as a Service (BaaS), habilitando capacidades financieras, regulatorias, tecnológicas y transaccionales que permiten escalar la evolución de ‘Claro Pay’ sobre una infraestructura robusta, segura, estable y con capacidad de escalabilidad.
Por su parte, María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, indicó: “Esta alianza suma el alcance de un líder en telecomunicaciones como Claro con la potencia de nuestro ecosistema digital y la flexibilidad de dale! La tecnología es el verdadero habilitador para romper barreras. Juntos estamos poniendo al servicio de los colombianos una herramienta ágil y segura que simplifica el manejo del dinero en el día a día”.