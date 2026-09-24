Famiempresario Interactuar 2026: el evento que reconoce a la microempresa tendrá una nueva edición

La microempresa representa el 95,1 % del tejido empresarial de Colombia, siendo la principal fuerza generadora de empleo, ingresos y desarrollo en las regiones.
Para rendir homenaje a este motor económico y social, Interactuar celebrará la edición número 36 del FamiEmpresario Interactuar 2026, el evento de reconocimiento al sector de la microempresa más importante del país.
Bajo el concepto “Imparables”, la gala central del FamiEmpresario tendrá lugar el jueves 1 de octubre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín. Las actividades iniciarán a las 4:30 p.m. con una muestra comercial de empresarios, seguida a las 5:30 p.m. por la ceremonia de premiación.
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En esta 36.ª edición se exaltará la labor de 16 empresarios nominados provenientes de Antioquia (Valle de Aburrá, Suroeste, Urabá, Oriente y Norte), Tolima y Córdoba, dentro de las categorías: Empresa Persistente, Empresa en Crecimiento, Empleo de Calidad, Impacto Rural y Empresa Consciente. Adicionalmente, tres empresarios harán parte de una categoría especial que reconoce su buen comportamiento financiero. Durante el evento, el público tendrá la oportunidad de votar y elegir al ganador de esta categoría.
El grupo de nominados refleja el impacto real de la microempresa en Colombia, pues el 62,5 % está liderado por mujeres, el 87,5 % son empresas formalizadas, el 50 % corresponde a negocios familiares y el 87,5 % aplica buenas prácticas sociales y ambientales.
Al respecto, Lina María Montoya, directora ejecutiva de Interactuar menciona: “Hablar de la microempresa es hablar de Colombia, del tejido empresarial del país, de millones de personas que generan empleo, sostienen familias, dinamizan las regiones y transforman sus comunidades. Por eso, reconocerlas no es un gesto, es poner en el centro a una de las fuerzas más importantes de nuestra economía. Este 1 de octubre celebraremos el FamiEmpresario Interactuar 2026, reconoceremos a empresarios y empresarias cuyas historias reflejan persistencia, crecimiento, generación de empleo de calidad e impacto rural”.
Como parte integral del FamiEmpresario y con el objetivo de debatir el futuro de la inclusión financiera a nivel regional, Interactuar y Locfund Next -entidad orientada a fortalecer el acceso a financiamiento y la sostenibilidad de instituciones microfinancieras en América Latina-, co-organizan la cuarta edición del Foro Connect 2026, los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Hotel San Fernando Plaza.
Tras tres exitosas ediciones, este encuentro se ha consolidado como un referente para el sector de las microfinanzas en América Latina y el Caribe, reuniendo a líderes, expertos e instituciones comprometidas con la transformación de vidas a través de servicios financieros inclusivos.
En esta cuarta edición, inversionistas de impacto y directivos regionales se darán cita para dialogar sobre perspectivas de inclusión, liderazgo, inteligencia artificial y tokenización de activos. La agenda del foro culminará en el Teatro Metropolitano, sumándose a la noche de premiación del FamiEmpresario Interactuar 2026.
Asimismo, en el marco del Foro Connect se entregará el Premio Impulsa Connect, un reconocimiento inspirado en la trayectoria del FamiEmpresario Interactuar que premia a empresarios del sector en la región latinoamericana (Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México). Entre los cinco finalistas internacionales compite Gloria Tabares, de la empresa Margaripalos, como la única representante colombiana postulada por Interactuar.
Con la articulación de este encuentro internacional y la celebración del FamiEmpresario, Interactuar reafirma una trayectoria de más de cuatro décadas promoviendo el acompañamiento integral, la inclusión responsable y el fortalecimiento de capacidades en los territorios.
Medellín se consolidará así no solo como el escenario donde se traza la hoja de ruta de la inclusión financiera en América Latina, sino como la casa donde se evidencia que, cuando los empresarios creen en sus proyectos y construyen con determinación, su impacto es verdaderamente imparable.