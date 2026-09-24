Luz María Sierra deja la dirección de El Colombiano tras más de cinco años: quién la reemplazará

Después de más de cinco años al frente de El Colombiano, Luz María Sierra dejará la dirección del periódico, en un cambio que abre una nueva etapa para uno de los medios de mayor trayectoria de Antioquia.
Lea también: Goldman Sachs pone la lupa sobre Nu: ve una subida de 68,9 % en su acción tras su llegada a Estados Unidos
La salida fue anunciada este jueves y, con ella, también se conoció quién estará al frente del medio. Daniel Rivera Marín, actual editor general multimedia, asumirá la dirección en calidad de encargado, con el acompañamiento del equipo editorial.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El relevo se produce después de una gestión que El Colombiano destacó por la transformación de su operación periodística, el desarrollo de formatos multimedia, el impulso a las investigaciones y el trabajo sobre las audiencias.
Sierra llegó a la dirección del periódico en agosto de 2021. Su nombramiento hizo parte de una transformación que ya adelantaba el Grupo El Colombiano y que también incluyó la llegada de Ignacio Gaitán Villegas a la presidencia de la organización. En ese momento, la compañía señaló que el objetivo era combinar la tradición del medio con una visión de innovación y periodismo riguroso.
Daniel Rivera Marín asumirá la dirección de El Colombiano
El periodista que estará encargado de conducir El Colombiano es Daniel Rivera Marín, quien hasta ahora se desempeñaba como editor general multimedia.
Rivera es comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Su trayectoria combina el periodismo con la literatura y la producción de contenidos para diferentes formatos.
Ha publicado textos en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. También es autor de los libros Volver para qué, publicado por Eafit en 2014, y La fuerza de esta voz, de Tragaluz, publicado en 2022.
Su trabajo periodístico también ha recibido reconocimiento en el ámbito nacional. En 2019 fue finalista del Premio Gabo en la categoría Texto por Volver para incendiar a Colombia, un perfil sobre el escritor antioqueño Fernando Vallejo.
En 2026 volvió a ser protagonista en ese premio: su crónica Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica por dentro, publicada en Generación, fue incluida entre las nominadas de la categoría Texto.
Puede interesarle: Minera de Cobre Quebradona tiene nuevo presidente: Mateo Restrepo Villegas llega con más de 20 años de trayectoria
Rivera ya venía teniendo una participación visible en los contenidos editoriales y multimedia de El Colombiano. Es, además, uno de los conductores de El Arranque, podcast en el que participa junto con Alfonso Buitrago Londoño, editor digital del periódico.
Cabe recordar que Sierra asumió la dirección de El Colombiano el 9 de agosto de 2021, después de una carrera de más de dos décadas en medios escritos y radiales.