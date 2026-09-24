Atención | De la Espriella le pidió la renuncia al presidente de Colpensiones por no demostrar “rigor técnico”

El presidente de la República, Abelardo de La Espriella, solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, quien presentó y puso a disposición del Gobierno Nacional su dimisión.
“La decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.
En un comunicado, dijo el Gobierno que reconoce la trayectoria profesional de Montoya Muñoz y agradece su disposición para asumir responsabilidades al servicio del país.
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“Sin embargo, la dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”.
Adicionalmente, el presidente De La Espriella ha reiterado a todos los funcionarios del Gobierno Nacional “que cada cargo público implica una enorme responsabilidad y que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día. En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos”.
Agregó el Gobierno que las pensiones y los ahorros de los colombianos exigen el máximo rigor, conocimiento y responsabilidad. “El Gobierno Nacional adelantará de manera inmediata el procedimiento correspondiente para garantizar la continuidad institucional de Colpensiones y la adecuada prestación de sus servicios”.
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