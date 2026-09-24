Alcalde de Soacha respalda fotomultas en Autopista Sur y anuncia megaplan de semaforización

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico‘, se pronunció sobre la discusión nacional en torno a las fotomultas, en el marco de la actualización del Código Nacional de Tránsito, uno de los ejes del Congreso de Autoridades de Tránsito de 2026, organizado por la Federación Colombiana de Municipios.
En entrevista con Valora Analitik, el mandatario defendió el uso de este mecanismo de detección de infracciones y pidió no «satanizar» a los entes territoriales que lo emplean, argumentando que la tecnología —incluida la inteligencia artificial— debe aprovecharse para corregir errores de aplicación, no para descartar el sistema.
El Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Federación de Municipios devolver excedentes del SIMIT por más de $84.000 millones, ¿en qué va ese proceso?
Estamos en toda la evaluación jurídica que nos permita ratificar la posición que siempre ha sostenido el SIMIT, la Federación y, por supuesto, la vocería que tenemos las autoridades de cada uno de los entes territoriales, que somos más de 1.104 en Colombia. Tendremos que hacer esa valoración jurídica, articular lo que significa la defensa de nuestra posición y, desde allí, tomar una vocería clara frente al fallo y la sentencia.
¿Qué cambios considera que deberían incluirse en el nuevo Código Nacional de Tránsito que se está discutiendo?
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Creemos que este Congreso de Autoridades de Tránsito de 2026 tiene una coyuntura muy especial.
La primera es la discusión del Código Nacional de Tránsito que propone el Gobierno nacional; necesitamos que se escuche la observación de quienes tenemos la experiencia todos los días. Pero también queremos poner sobre la mesa el tema de las fotomultas, que ha sido un escenario de discusión nacional.
¿Considera viable que las fotomultas entren a funcionar en la Autopista Sur?
Sí. Primero, las fotomultas no se pueden satanizar, más aún cuando el mundo avanza tecnológicamente con la inteligencia artificial.
No se trata de ir en contravía de la detección, sino de corregir lo que se ha hecho mal y, de paso, salvaguardar vidas. Las fotomultas no solo detectan velocidad; también permiten observar quiénes tienen SOAT y quiénes han hecho la revisión tecnomecánica. Ahí hay un sentido de protección de la vida y la integridad de los colombianos.
Es indiscutible que ir en contra de la tecnología no es el camino: todos los países desarrollados ejercen su detección de infracciones a través de fotomultas. Claro que aquí se han cometido errores y se ha sobrepasado la competencia, y eso hay que corregirlo y ponerlo en cintura. Pero al final se necesita un sistema que es incorruptible.
Además, de esos recursos sale la financiación para la señalización vial, el fortalecimiento de las inspecciones y de nuestros equipos de movilidad y tránsito.
¿Qué anuncios tiene la administración en materia de seguridad vial?
En los próximos días lanzaremos el programa de semaforización más grande que haya tenido Soacha. Hoy, siendo la sexta ciudad del país, con más de 1,3 millones de habitantes en seis comunas y dos corregimientos, apenas tenemos 17 puntos semafóricos, cuando deberíamos superar los 50.
Desde ahí tendremos una incidencia importante en cuidar la vida, que es lo que significa la seguridad vial: cuidar y proteger a quienes viven en nuestro territorio.
Todo esto lo hemos hecho acompañados de la Federación, del SIMIT y de la Gobernación de Cundinamarca, no solo en temas de tránsito sino también de transporte, avanzando en la consecución de la Agencia Regional de Movilidad para tener un sistema multimodal que garantice la calidad de vida de los soachunos.