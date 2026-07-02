Pomelo lanza tarjeta global para que las fintechs se expandan a más de 150 países

El ecosistema fintech viene creciendo aceleradamente y sus actores son cada vez más relevantes en el sistema financiero. En particular, América Latina ha visto expandirse rápidamente la oferta de tarjetas, ya sean débito, crédito o empresariales.
Sin embargo, llevar esos productos a nuevos mercados implicaba para muchas compañías desarrollar una operación independiente para cada país, integrando la infraestructura y los servicios necesarios para emitir y administrar las tarjetas.
Es decir, si una fintech colombiana quería lanzar un programa de tarjetas en México, Europa u otro mercado, debía adaptar su operación a cada destino para poder ofrecer ese producto.
En ese contexto, la fintech argentina Pomelo anunció una solución de emisión global con la que fintechs, bancos y otras empresas podrán emitir tarjetas en más de 150 países desde una sola plataforma.
La compañía aseguró que sus clientes podrán desarrollar estrategias locales, globales o una combinación de ambas mediante un único socio tecnológico y una sola integración, evitando que deban construir una infraestructura independiente para cada mercado al que buscan expandirse.
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Así funcionará la emisión global
Según Pomelo, el nuevo servicio permitirá validar la demanda de nuevos productos en distintos mercados antes de realizar inversiones de largo plazo. Además, la solución incorpora compatibilidad con Apple Pay y Google Pay, producción y distribución global de tarjetas físicas y liquidación en tiempo real en dólares o stablecoins.
«América Latina opera sobre múltiples rieles de pago: tarjetas, transferencias y ahora también stablecoins. La oportunidad no está en elegir un único riel, sino en combinarlos de forma inteligente», afirmó Gastón Irigoyen, CEO y cofundador de Pomelo.
La compañía señaló que la solución ya se encuentra operativa y es utilizada por clientes de América, Europa, Medio Oriente, Asia y África.
Entre ellos figuran empresas como Western Union, BBVA, Santander, Coppel, Kavak, Didi, Binance, ARQ, Astropay y PayJoy.
Además de la emisión global y local de tarjetas, Pomelo ofrece soluciones de procesamiento emisor, tokenización, prevención de fraude, gestión de crédito y contracargos con inteligencia artificial, programas de lealtad y administración de gastos corporativos.
Para Alfonso Torreguitar, Head of Global Card de Pomelo, la nueva solución permitirá a las empresas expandir sus programas de tarjetas desde una estructura centralizada, reduciendo la complejidad operativa de ingresar a nuevos mercados.
«Históricamente, expandir un programa de tarjetas implicaba construir infraestructura, operación y relaciones financieras en cada nuevo mercado. La tarjeta global simplifica ese proceso y permite a nuestros clientes llegar a múltiples países desde una estructura centralizada, con mayor velocidad y menor complejidad», señaló.
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