Estos son los desafíos de la industria Fintech en 2026 en la región: pagos digitales y ciberseguridad, en la lista

La industria financiera de América Latina entra en una etapa clave de transformación en la que factores como la inteligencia artificial, la modernización tecnológica y la ciberseguridad definirán cuáles instituciones lograrán escalar en los próximos años y cuáles quedarán rezagadas.
Así lo plantea el más reciente reporte de perspectivas del sector elaborado por Fintech Américas, en el que participaron 88 líderes de entidades financieras y tecnológicas de la región, incluidos ejecutivos de bancos, fintech y autoridades regulatorias.
El análisis concluye que 2026 marcará un punto de inflexión para el sector, en el que las instituciones deberán pasar de la experimentación tecnológica a la implementación real de nuevas herramientas y modelos operativos.
De acuerdo con Ray Ruga, CEO y cofundador de Fintech Américas, durante 2025 muchas compañías se enfocaron en pruebas de concepto y pilotos relacionados con inteligencia artificial generativa, pero el reto ahora es escalar esas soluciones en procesos reales del negocio.
“2025 fue el año en que las empresas entraron en la IA generativa. Pruebas de concepto, pilotos y anuncios de alianzas estratégicas con proveedores de tecnología. El problema es que jugar no es competir y 2026 será el año en que la industria descubra quién sabe lo que realmente está haciendo”, señaló.
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Inteligencia artificial: de pilotos a decisiones
Uno de los principales cambios que se anticipan para el sector es la evolución de la inteligencia artificial hacia modelos capaces de ejecutar procesos y tomar decisiones dentro de las instituciones.
El reporte señala que el foco ya no está únicamente en chatbots o herramientas de atención al cliente, sino en agentes de inteligencia artificial que puedan participar en tareas operativas, gestión de riesgos y análisis de información.
Esto implica retos adicionales relacionados con gobernanza de datos, responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas y la forma en que las organizaciones gestionan el riesgo tecnológico.
Según el informe, las instituciones que logren estructurar modelos claros de gobernanza para estas herramientas tendrán una ventaja competitiva significativa frente a aquellas que sigan limitándose a pilotos o pruebas aisladas.
Pagos digitales hacia una experiencia “invisible”
Otro de los cambios estructurales que se proyectan para los próximos años está relacionado con la evolución de los pagos digitales.
De acuerdo con el análisis, el acto de pagar será cada vez menos visible para los usuarios, debido a la integración de los sistemas de pago dentro de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y servicios digitales.
Modelos como las finanzas embebidas, los pagos instantáneos interoperables y el comercio impulsado por agentes de inteligencia artificial están transformando la forma en que las personas interactúan con el dinero.
En ese contexto, tecnologías como las stablecoins también podrían ganar relevancia en pagos internacionales, especialmente frente a las limitaciones del sistema tradicional de corresponsalía bancaria.
El reto de la infraestructura tecnológica
El informe también advierte que uno de los mayores obstáculos para muchas instituciones financieras de la región sigue siendo la infraestructura tecnológica.
Gran parte de los bancos aún operan sobre sistemas heredados, diseñados hace décadas, lo que dificulta la adopción de tecnologías avanzadas y limita la capacidad de ofrecer servicios en tiempo real.
De acuerdo con el reporte, esta “deuda técnica” dejó de ser un problema exclusivamente del área de tecnología y se convirtió en un desafío estratégico para las organizaciones.
La modernización de estas infraestructuras —que incluye migración a la nube, rediseño de arquitecturas y actualización de sistemas— será un factor determinante para la competitividad de las entidades financieras.
Ciberseguridad es un frente estratégico para el sector
La ciberseguridad aparece también como una de las principales preocupaciones para la industria.
El aumento de ecosistemas digitales interconectados, el uso de APIs abiertas y la expansión de servicios en línea han ampliado la superficie de ataque para las instituciones financieras.
Además, el uso de inteligencia artificial por parte de actores maliciosos está elevando la sofisticación de fraudes como el phishing personalizado o los deepfakes utilizados para suplantación de identidad.
En ese contexto, los expertos advierten que un ataque cibernético relevante podría convertirse en un problema de supervivencia para las instituciones si no cuentan con estructuras robustas de protección.
Un debate que reunirá a líderes del sector
Estas tendencias serán uno de los ejes centrales de discusión durante Fintech Americas Miami 2026, encuentro que reunirá a más de 1.800 ejecutivos de banca, seguros y tecnología financiera de la región.
El evento se realizará entre el 24 y el 26 de marzo en Miami Beach y se ha consolidado como uno de los principales espacios de análisis sobre la evolución del sistema financiero en América Latina.