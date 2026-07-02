GLP podría tener un mayor rol en el sistema energético por la falta de gas y el fenómeno de El Niño

La empresa dedicada al gas licuado de petróleo (GLP), Grupo GasPaís, señaló que este energético tiene una oportunidad para ganar protagonismo durante el segundo semestre de 2026, en medio de las altas probabilidades de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de alta intensidad.
La compañía indicó que este escenario coincide con el récord de importación de gas natural registrado durante la primera semana de junio de 2026, cuando cerca de 32 % de la demanda nacional fue atendida con gas importado, de acuerdo con cifras de la Bolsa Mercantil de Colombia y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). A ello se suma que proyecciones de Moody’s estiman que el déficit de gas podría alcanzar 39 % de la demanda en 2026, por lo que considera necesario avanzar en la diversificación de la matriz energética.
En ese contexto, la empresa prevé un mayor protagonismo del GLP. Explicó que un fenómeno de El Niño reduce la generación hidroeléctrica por la disminución en los niveles de los embalses, lo que obliga a incrementar la generación térmica, la cual demanda mayores volúmenes de gas natural y ejerce una presión adicional sobre la oferta del energético. En ese escenario, el GLP podría convertirse en un combustible complementario para garantizar la continuidad de las operaciones industriales.
La compañía también recordó que los proyectos de regasificación del Pacífico (Buenaventura) y el de Frontera Energy en Puerto Bahía (Cartagena) entrarían en operación entre noviembre de 2026 y el primer trimestre de 2027. Sin embargo, mientras esa nueva infraestructura entra en funcionamiento, el país enfrentará una mayor presión sobre el abastecimiento de gas en el corto plazo.
“El GLP demostró ser un energético competitivo y confiable, capaz de responder rápidamente a las necesidades del mercado. Esto ha sido clave para que muchas industrias mantengan su operación sin interrupciones y a un costo competitivo. En GasPaís llevamos años preparándonos para responder a las necesidades de los sectores productivos y seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades para acompañar el crecimiento de la industria colombiana”, afirmó Patricio Mura, gerente general de Grupo GasPaís.
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La empresa añadió que el GLP también ofrece ventajas ambientales, al emitir cerca de 20 % menos dióxido de carbono que el diésel y 50 % menos que el carbón. En ese sentido, sostuvo que este combustible se perfila como una alternativa eficiente y escalable, tanto para apoyar la transición energética como para atender la coyuntura derivada del déficit estructural de gas y del fenómeno de El Niño que presiona la oferta del energético.
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