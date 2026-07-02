El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del primero de julio de 2026 en 2.259,83 puntos registrando una variación negativa de – 0,41 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,28 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $129.937 millones, mostrando una variación negativa de 11,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $147.192 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,21 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $67.780 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,04 %) que negoció $15.710 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de ISA (ISA – 2,03 %) que transaron un monto de $9.185 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, los títulos del banco BBVA (BBVACOL) que retroceden – 4,76 %.
- En la segunda casilla, Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que cae – 4,06 %.
- Finalmente, las acciones de Pei (Pei) que bajaron – 2,51 %.
Las acciones del Banco AV Villas (Villas) suben 10,09 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 0,48 % y marcan un volumen de operaciones de $9.585 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap