Nubank (Nu Holdings) anuncia recompra de acciones hasta por US$1.000 millones

Nu Holdings anunció hoy que su consejo de administración aprobó un programa de recompra de acciones mediante el cual, Nu, o cualquiera de sus filiales, según lo determine la gerencia, podrá recomprar hasta US$1.000 millones de sus acciones ordinarias Clase A en circulación en el mercado abierto.
Lo anterior estará bajo los precios vigentes, o mediante transacciones privadas, durante un período de 12 meses que comienza el 4 de junio de 2026 y finaliza el 3 de junio de 2027 (el “Período de Recompra”), a menos que se dé por terminado, se suspenda o se complete con anterioridad.
En el marco del programa de recompra de acciones, estas podrán realizarse periódicamente en el mercado abierto, mediante transacciones con derivados y conforme a las compras negociadas, de conformidad con la Regla 10b-18 y/o la Regla 10b5-1, promulgadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en virtud de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según enmendada.
El momento, la cantidad y el valor de las acciones recompradas en el marco de este programa dependerán de diversos factores, entre ellos, las restricciones establecidas en la Regla 10b-18, el precio, las condiciones generales del mercado y de la actividad económica, y las oportunidades de inversión alternativas.
El consejo de administración de Nu revisará periódicamente el programa de recompra durante el Periodo de Recompra y podrá autorizar ajustes en sus términos y alcance, así como suspenderlo o cancelarlo, incluyendo la autorización de cualquier prórroga del Periodo de Recompra más allá del 3 de junio de 2027.
El programa de recompra no obliga a Nu a adquirir un número específico de acciones en ningún periodo, y podrá ampliarse, prorrogarse, modificarse o cancelarse en cualquier momento.
Nu prevé utilizar sus saldos de efectivo, provenientes de las ganancias retenidas y futuras, para financiar las recompras realizadas en el marco del programa. Nu anticipa que las acciones adquiridas mediante este programa se mantendrán en tesorería o se cancelarán posteriormente, de conformidad con la legislación vigente.
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