Rentabilidad de las empresas colombianas es menor que un título del Gobierno; costo de deuda supera retornos

La rentabilidad de las empresas colombianas se mantuvo por debajo del rendimiento de los títulos de deuda pública del Gobierno entre 2019 y 2025, mientras el crédito empresarial tuvo un crecimiento reducido en términos reales y se concentró en un grupo más pequeño de deudores.
Así lo muestra Capitalia.ai en el análisis El próximo peso, elaborado a partir de los estados financieros de empresas no financieras que reportan a la Superintendencia de Sociedades y de la información de cartera comercial de la Superintendencia Financiera.
Para 2025, el estudio tomó 25.473 compañías con información suficiente para calcular el ROE.
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En 2019, el ROE mediano de las empresas era de 5,4 %, frente a un rendimiento promedio de 6,50 % para el TES a 10 años. De cara a 2025, la rentabilidad mediana fue de 5,3 %, mientras el TES alcanzó 12,44 %.
Como resultado, 70,7 % de las empresas analizadas tuvo en 2025 un retorno inferior al rendimiento de los títulos del Gobierno, frente al 53,6 % registrado en 2019.
Detalle por tamaño de empresa
El informe de Capitalia.ai destacó que entre las compañías con ventas superiores a $20.000 millones, 4.110 firmas de un universo de 8.099 empresas quedaron por debajo de esa referencia.
Al ampliar el rango de tamaños de las sociedades, se las 21.943 compañías observadas entre 2022 y 2025, el 40,1 % permanecieron por debajo del TES durante los cuatro años analizados.
Además, 85,2 % de las que estaban por debajo de esa referencia en 2022 continuaba en esa posición en 2025.
El costo de la deuda supera el retorno del capital
Otro foco del análisis tiene que ver con la relación entre el rendimiento del capital invertido y el costo de la deuda. Capitalia.ai pudo realizar esta comparación para 6.875 empresas en 2025, equivalentes al 27 % de las compañías con ROE calculable.
La muestra se limita a empresas para las que existe evidencia suficiente de que la línea de costos financieros puede leerse como gasto de intereses y que además tienen deuda material.
En ese grupo, el retorno mediano sobre el capital invertido fue de 6,3 % en 2025, mientras el costo mediano de la deuda llegó a 16,9 %.
El estudio también encuentra diferencias según el tamaño de las compañías. En 2025, el costo mediano de la deuda fue de 14,1 % para empresas con ventas inferiores a $5.000 millones; 18,8 % para aquellas entre $5.000 millones y $20.000 millones; 17,6 % para las de entre $20.000 millones y $100.000 millones, y 16,2 % para las que superan $100.000 millones.
Capitalia.ai aclaró que esta última comparación no puede extenderse a todo el universo empresarial. Bajo las normas NIIF, la línea de costos financieros puede incluir diferencia en cambio, derivados, comisiones y deterioros, por lo que el análisis excluyó las compañías en las que no había evidencia suficiente para identificar el gasto de intereses.
Pese a ese escenario, el estudio no arrojó evidencia de una paralización general de la inversión entre las empresas de la muestra.
La mediana del Capex sobre ventas pasó de 2,73 % a 3,07 %, mientras la proporción de compañías que invirtieron menos que su depreciación bajó de 34,3 % a 30,2 %.
Capitalia.ai advierte, sin embargo, que estas cifras corresponden a las empresas analizadas y no representan el agregado de inversión de toda la economía colombiana.