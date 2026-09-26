Credicorp: repunte de inversión en Colombia, Chile y Perú

Daniel Velandia, managing director de Research y economista jefe de Credicorp Capital, anticipa un nuevo ciclo de inversión en Colombia, Chile y Perú tras el cambio de gobierno en los tres países. Velandia presentó sus proyecciones en una charla privada con inversionistas, en el marco del evento de inversionistas de Credicorp.
Para el economista, los programas de José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori coinciden en desregular, estimular la inversión privada, mantener la responsabilidad fiscal y reducir la incertidumbre regulatoria, luego de varios años de inversión estancada. Según sus datos, la incertidumbre regulatoria cayó en Colombia y Perú tras las elecciones, y las encuestas a empresarios de los tres países muestran un salto en las expectativas de inversión.
El riesgo político, en su lectura, es la polarización: Colombia y Perú están divididos en mitades y sus congresos, fragmentados. Velandia considera que los presidentes ganarían gobernabilidad si concentran su gestión en las regiones con rezagos históricos, como el sur de Perú y las costas Pacífica y Caribe de Colombia.
El Niño y el frente fiscal, los riesgos de corto plazo
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Credicorp Capital asume que El Niño le restará a Perú cerca de dos puntos de crecimiento acumulado entre 2026 y 2027. La firma redujo su proyección de cerca de 4 % a algo más de 3 % para este año y a 3 % para 2027. Velandia atribuye la mayor exposición del país a los huaicos (deslizamientos de tierra por lluvias intensas) y a la falta de infraestructura.
La firma incorpora ahora un alza de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú, que cerraría el año en 4,5 %, y no descarta otra en el primer semestre de 2027, presionada por la Reserva Federal de Estados Unidos y por unas expectativas de inflación por encima del rango meta.
En Chile, la firma estima que El Niño le quitará medio punto al crecimiento, aunque Velandia advirtió que el golpe podría ser mayor. Los precios del cobre compensan la caída de la producción y llevaron los términos de intercambio, la relación entre los precios de lo que el país exporta y lo que importa, a máximos históricos.
El peso chileno, explicó, funciona como moneda de fondeo de la región: los inversionistas se endeudan en él por sus tasas bajas para invertir en mercados con tasas más altas. A eso se suma que Chile es el mayor importador neto de petróleo de América Latina. Por fundamentos, la firma proyecta el dólar entre 880 y 900 pesos chilenos en 2027.
Para Colombia, Credicorp Capital prevé una desaceleración en 2027 por el ajuste del consumo y del gasto público. La inversión, en cambio, crecería cerca de 6,5 % real este año, impulsada por maquinaria y equipo y por obras como el metro de Bogotá, y se aceleraría el próximo con la reactivación de proyectos que esperaban el resultado electoral.
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La firma proyecta la tasa del Banco de la República en 10,5 % para el próximo año. Según Velandia, el margen del emisor depende del ajuste de un déficit fiscal cercano a 7 % del PIB, mientras El Niño podría llevar la inflación a 9 % o 10 % en su pico. Las mayores necesidades de financiamiento externo, de unos US$6.000 millones adicionales en 2027, explican por qué el peso se ha apreciado pese a los problemas fiscales. La reforma fiscal que el gobierno presentará en octubre, añadió, mostrará cómo piensa corregir ese desbalance.
Velandia también alertó sobre el riesgo de racionamiento eléctrico: Colombia enfrenta El Niño importando gas por primera vez en 45 años y sin nueva capacidad de generación.