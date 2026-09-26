Incidente de SPEC pone en riesgo el gas para industriales en Colombia; sector insiste en diversificar fuentes

El pasado viernes 25 de septiembre se conoció que la Regasificadora de Cartagena presentó una falla en uno de sus trenes de regasificación, lo que obligó a detener parte de su operación. Tras el incidente, se dio inicio a un racionamiento programado hasta el 1 de octubre de 2026. El principal riesgo recaerá sobre los industriales, quienes podrían ver reducidas las cantidades de gas disponibles para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Además de los riesgos asociados a una menor disponibilidad de gas, también se podría presentar un incremento en los costos y una posible restricción en materia de producción para sectores intensivos en energía, así lo señaló Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
El experto también dijo que la lección que deja esta situación es que Colombia no puede depender de un solo punto para importar el gas que necesita. Según explicó, ante la falta de autoabastecimiento, es necesario contar con una mayor capacidad de importación, junto con infraestructura de transporte y almacenamiento.
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“La reparación resolvió una falla operativa, pero la seguridad energética exige resolver la vulnerabilidad a nivel estructural”, dijo.
¿Qué fue lo que sucedió con SPEC?
La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), filial de Promigas, es actualmente el único punto de regasificación e importación de gas para abastecer la demanda del país. El mercado colombiano consume cerca de 30 % de este energético a través de importaciones para atender la demanda total, y se espera que esta participación aumente a entre 35 % y 40 % para finales de 2026, según datos de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo).
De otro lado, el docente de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, señaló que la medida de racionamiento programado se tomó luego de la falla operativa en la planta de regasificación, que redujo temporalmente su capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios a 400 millones de pies cúbicos al día y generó una restricción de 15 Giga BTU para la demanda contratada con gas importado.
Debe aclararse que el gas seguirá siendo suministrado a hogares, pequeños comercios, refinerías, gas vehicular y generadores térmicos, estos últimos son importantes para la generación eléctrica en el país. De esta forma, el racionamiento está dirigido al sector industrial.
“El racionamiento permanecerá vigente hasta que SPEC declare superadas las causas originarias y el Ministerio de Minas y Energía declare formalmente su terminación”, manifestó Cabrales.
A la vez, mediante un decreto, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó que el suministro de gas no podrá contratarse a precios superiores a los que fueron pactados inicialmente por los compradores. En el documento, la entidad señaló que esta instrucción regirá hasta que SPEC manifieste que fueron superadas las causas que originaron los problemas y su administración determine que la contingencia ya fue superada.
La opinión de los gremios del sector
La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) expresó que esta coyuntura revela la importancia de diversificar el abastecimiento del energético en Colombia. Para el gremio, la situación vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema, una situación que, según señaló, se viene advirtiendo desde hace varios años.
La situación se complejiza aún más porque Colombia dejó de ser autosuficiente en producción. El país importa desde 2024 este energético para abastecer la demanda de hogares, pequeños comercios, industrias, refinerías y hospitales.
A esto se suma el fenómeno de El Niño, que Colombia ya está atravesando y que incrementaría el consumo eléctrico, que a su vez es garantizado en parte por plantas térmicas que necesitan gas importado para la generación de energía. Es por ello que el incidente presentado en SPEC afectó un punto neurálgico para el abastecimiento en Colombia.
Actualmente, el país espera contar con otras dos plantas regasificadoras a corto plazo. Una es Puerto Bahía, localizada en Cartagena, y otra es la Regasificadora del Pacífico, en Valle del Cauca. Esta última entraría en operación el 1 de noviembre de 2026, mientras que Puerto Bahía lo haría a comienzos de 2027, según lo planificado.
“Esta situación deja una señal clara para Colombia: nuestro sistema de gas necesita más respaldo. Hoy tenemos una infraestructura que continúa operando de manera segura, pero una contingencia en uno de sus componentes reduce inmediatamente el margen de respuesta del sistema. Estamos operando como si fuera un carro sin llanta de repuesto: cuando falla o se pincha una rueda, tenemos pocas alternativas para continuar sin afectar el servicio”, aseguró la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas.
La situación de Canacol
Por si lo anterior fuera poco, la principal productora privada de gas en Colombia, Canacol, empresa de origen canadiense, inició un proceso de reestructuración o reorganización en Canadá. Ante los tribunales de ese país, solicitó cancelar sus contratos de suministro de gas en Colombia. Compañías productoras de ferroníquel, como Cerro Matoso, tuvieron que reducir a la mitad sus operaciones debido a la falta de abastecimiento de este energético.
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La Superintendencia de Sociedades será la que tenga la última palabra en Colombia para definir el futuro de los contratos de Canacol en el país. Sin embargo, todo parece indicar que, en medio de una coyuntura marcada por el fenómeno de El Niño, la creciente dependencia del gas importado y la situación de Canacol, Colombia no puede darse el lujo de perder ninguna cantidad de gas disponible para abastecer a los sectores residenciales, la generación térmica y la industria.