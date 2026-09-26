Entrevista | Tomás Restrepo de Cementos Argos habla sobre los prometedores planes que vienen en EE. UU., Colombia y otros mercados

Cementos Argos atraviesa una nueva etapa de transformación de su negocio, con una estrategia que busca combinar rentabilidad, crecimiento orgánico y nuevas inversiones internacionales. Así, mientras Colombia continúa como el principal mercado para la generación de resultados, EE. UU. vuelve a ocupar un lugar central en los planes de expansión de la compañía, esta vez bajo una estructura independiente y con una estrategia enfocada inicialmente en el negocio de agregados.
Tomás Restrepo, vicepresidente ejecutivo de Cementos Argos, habló con Valora Analitik sobre estos planes para aprovechar las capacidades adquiridas durante la anterior expansión.
¿Cómo está viendo Cementos Argos el desempeño del negocio en 2026 y cuáles son las perspectivas para cerrar el año?
Ha sido un año retador, pero nuestra estrategia de rentabilización del negocio está dando frutos. Hoy operamos en más de 16 países y actualmente cerca del 35 % de nuestros ingresos proviene de fuera de Colombia.
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A pesar de los cambios de gobierno y de las diferentes dinámicas que estamos viendo en algunos de los países donde operamos, hemos logrado mantener una rentabilidad importante. En Colombia, por ejemplo, estamos viendo una dinámica favorable en el consumo de cemento, especialmente en el canal de retail.
Así, nuestra expectativa es cerrar el año con crecimiento en Ebitda y con un margen que siga mejorando. Al cierre del segundo trimestre estábamos cerca de un margen Ebitda del 22 % y convergiendo hacia el 24 % que tenemos como guía.
¿Qué está viendo específicamente en Colombia para el segundo semestre?
Históricamente, el segundo semestre es el más fuerte para nuestra industria. Estamos viendo una dinámica muy favorable en el retail, en el consumo masivo y particularmente en las ferreterías.
Lo que necesitamos ahora es que comiencen a acelerarse la infraestructura y la construcción formal, que han estado bastante quietas. Con esa combinación todavía es posible que terminemos el año con un comportamiento muy bueno en volúmenes.
Y hay algo importante: Colombia continúa aportando una parte muy significativa de nuestra rentabilidad. Es alrededor del 65 % de nuestro Ebitda, por lo que sigue siendo un mercado fundamental dentro de la compañía.
¿Cuáles son los grandes proyectos de infraestructura que están impulsando el consumo de cemento en Colombia?
En Medellín, por ejemplo, estamos participando en proyectos como el Metro de la 80. También está el Túnel de Oriente y toda la infraestructura asociada a vías, viaductos y obras complementarias.
Muchas veces se piensa solamente en la obra principal, pero alrededor de estos proyectos existe una gran cantidad de infraestructura que también demanda cemento y concreto.
En Bogotá estamos viendo mucha infraestructura local, intercambios viales, proyectos asociados al Metro y diferentes inversiones de urbanismo. Hay además un backlog importante de proyectos de infraestructura e iniciativas privadas que llevan tiempo en discusión y que podrían empezar a avanzar.
¿Qué oportunidades están viendo en Centroamérica y el Caribe?
Resalta Honduras como un mercado importante para nosotros. Allí tenemos cerca del 35 % del negocio de cemento y estamos viendo un proceso interesante de fortalecimiento de la producción nacional.
Se está generando una dinámica para proteger y reforzar las inversiones nacionales en cemento, lo que debería traducirse en un incremento de nuestros despachos. Eso también tendrá que venir acompañado de inversiones para aumentar nuestra capacidad y, probablemente, de una mejora relevante en precios durante los próximos dos años.
República Dominicana también tiene una dinámica muy importante. Es un país que lleva cerca de una década con un crecimiento impresionante y que ha entendido lo que necesita para desarrollarse. El reto allí es contar con suficiente capacidad para atender un mercado cuyo consumo sigue aumentando.
Panamá es otro mercado que estamos viendo con atención. Llegó a ser prácticamente el doble del tamaño que tenía durante la época de construcción del Canal, después con la línea de Metro y posteriormente con proyectos de vivienda social y vivienda de mayor nivel, pero ese ciclo se desinfló con el tiempo, ahora estamos viendo nuevamente una recuperación del consumo.
Nosotros nos hemos reinventado en Panamá para bajar costos y operar de una manera más eficiente por lo que vemos que es un mercado que vuelve a presentar oportunidades.
EE. UU. vuelve a ser protagonista tras la salida que rede Summit Materials ¿Qué aprendieron de la anterior expansión de Argos en ese mercado?
Entre 2003 y 2023, construimos una plataforma muy importante en EE. UU. y desplegamos cerca de US$3.000 millones durante ese periodo.
Fue un proceso en el que aprendimos muchísimo: cómo gestionar talento en EE. UU., cómo manejar inversiones y, también, cómo desinvertir. Una de las lecciones fue precisamente la importancia de la agilidad y de adaptarse a la cultura empresarial de ese mercado.
En este sentido, la experiencia de la desinversión fue espectacular. Creo que ninguna compañía colombiana había tenido un proceso de valorización y monetización como el que tuvo Argos en EE. UU.
Ahora, la salida es temporal. Los recursos están disponibles y estamos buscando la mejor oportunidad para volver a invertir y construir una nueva historia en EE. UU.
¿Por qué decidieron separar la estrategia de EE. UU. de la plataforma latinoamericana?
Una de las principales lecciones es que EE. UU. y Latinoamérica tienen mercados de capitales y múltiplos de valoración diferentes.
En Latinoamérica una compañía de materiales de construcción puede valorarse alrededor de 8x Ebitda, mientras que en EE. UU., dependiendo de sus características y trayectoria, puede alcanzar múltiplos de 15 veces o incluso 17 veces en determinados negocios de agregados.
Por eso anunciamos una separación conceptual de las plataformas. La idea es construir una plataforma en Estados Unidos que pueda llegar a generar entre US$200 millones y US$300 millones de Ebitda, mientras que en Latinoamérica aspiramos a llegar a unos US$500 millones hacia 2030.
La escala de valoración es diferente y queremos construir la estructura adecuada desde el comienzo.
¿Qué papel tendrá Jason Teeter en esa nueva etapa?
Jason Teter llega con una experiencia muy importante en el mercado estadounidense de materiales de construcción, viene de una compañía de gran escala y tiene conocimiento profundo del negocio de agregados.
Con él estamos conformando un equipo especializado en EE. UU., con personas en geología, producción, desarrollo de negocios, comercial y finanzas, provenientes de compañías de gran tamaño del sector.
Una de las lecciones que aprendimos es que hay que tener desde el primer día el talento adecuado para el mercado en el que se quiere competir.
¿Qué tipo de activos están buscando adquirir en Estados Unidos?
Tenemos tres rutas de crecimiento paralelas: la primera es la importación de agregados hacia mercados del Golfo y el sureste de Estados Unidos. Existe una situación geológica particular en esa región que limita la disponibilidad de agregados de buena calidad, mientras que el consumo de agregados es enorme, cercano a 3.000 millones de toneladas al año.
La segunda ruta consiste en adquirir empresas de agregados que todavía sean relativamente pequeñas y tengan espacio importante para crecer, pero que cuenten con buena ubicación geográfica y buenos recursos.
Estamos haciendo un proceso amplio de scouting. Hemos revisado más de 80 compañías para conocer los activos, sus propietarios, los mercados y las posibilidades de crecimiento.
La tercera ruta son los proyectos greenfield: nuevas canteras que están en diferentes etapas de desarrollo, permisos y estructuración. Podemos adquirir esos proyectos o mantenernos como socios de largo plazo.
La combinación de estas tres avenidas nos permite entrar a múltiplos inferiores a los que normalmente se observan en las grandes compañías del mercado estadounidense y, posteriormente, construir una plataforma que pueda acceder a esos múltiplos cuando esté madura y eventualmente llegue al mercado de capitales.
¿Qué otras lecciones dejó la internacionalización de Argos?
Internacionalizarse no es simplemente comenzar a ofrecer productos o servicios en otro país: si uno quiere ser ambicioso en un mercado internacional, tiene que buscar activos ubicados en los mercados donde quiere estar, con la calidad, los recursos y el talento adecuados.
Eso implica una visión mucho más estratégica. La experiencia que tuvimos nos enseñó precisamente a buscar los activos que queremos, en los mercados que queremos, y con equipos que conozcan profundamente esos mercados.
Venezuela también aparece como una oportunidad de largo plazo ¿Cómo están viendo ese mercado?
Venezuela tiene una oportunidad potencial enorme. Si el consumo de cemento per cápita llegara al promedio latinoamericano, estaríamos hablando de alrededor de 7,5 millones de toneladas adicionales de cemento frente al consumo actual.
Las plantas del país tienen actualmente niveles de utilización muy bajos y el consumo per cápita está muy por debajo del promedio regional.
Además, Venezuela tiene una capacidad importante de generación de riqueza asociada a su sector energético y petrolero. Por eso creemos que existe una oportunidad significativa de reconstrucción y desarrollo.
¿Cuál es hoy la estrategia de Argos en Venezuela?
Hoy en día estamos construyendo presencia comercial y de marca. Actualmente importamos cemento por carretera a través de las fronteras y hemos desarrollado presencia en diferentes estados del país.
La siguiente fase sería comenzar a importar cemento a granel, posiblemente por vía marítima, lo que permitiría mejorar eficiencia y aumentar los volúmenes.
Y existe una tercera fase que depende de la situación jurídica y de las conversaciones con el Gobierno venezolano. Argos tiene pendiente un proceso relacionado con activos que fueron tomados en Venezuela y una cuenta por cobrar frente al Gobierno.
Nuestra expectativa es que, eventualmente, esos recursos o activos puedan permitirnos participar en la reconstrucción de infraestructura productiva en el país.
Con todos estos movimientos, ¿cuál es la prioridad de Argos hacia adelante?
La prioridad número uno es demostrar nuestra capacidad para reinvertir bien y de manera responsable los recursos que tenemos disponibles.
Así la estrategia que tenemos es clara: construir nuevamente una plataforma relevante en EE. UU., fortalecer el negocio en Colombia y aprovechar oportunidades específicas en mercados donde vemos potencial de crecimiento.
El reto es hacerlo con agilidad, pero también con disciplina en la asignación de capital.
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