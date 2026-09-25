Gobierno presentó nuevo presidente de Ecopetrol y estrategia de seguridad 360° para Santa Marta

El presidente Abelardo de la Espriella presentó a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de Ecopetrol. El anuncio se realizó durante las declaraciones del jefe de Estado en Santa Marta, en donde también dio a conocer la estrategia que se trabajará desde el Gobierno Nacional en el territorio.
El mandatario señaló que, más allá de tomar las riendas de la petrolera estatal, Gutiérrez desempeñará el papel de “padrino de Santa Marta” para hacer un seguimiento a los compromisos adoptados por el Ejecutivo.
“La tarea de nuestro padrino de Santa Marta y presidente de Ecopetrol será hacer seguimiento a los compromisos asumidos y ayudar a articular las capacidades del Gobierno para que los proyectos avancen”, indicó.
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En línea con ese mensaje, De la Espriella presentó las tareas asumidas tras realizar una revisión de las iniciativas que se vienen desarrollando en el departamento del Magdalena.
En materia de vivienda, mencionó que hay 2.055 mejoramientos pendientes en esta región, divididos en 48 proyectos de 22 municipios con una inversión cercana a los $75.000 millones. “La instrucción al señor ministro de Vivienda es destrabar esos proyectos y avanzar en su ejecución”, añadió.
En lo referente a agua, el presidente señaló que se trabajará en terminar el alcantarillado de Ariguani, el cual actualmente se encuentra en un 40 % de ejecución. Además, anunció que se va a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta.
Sobre infraestructura, indicó que se pondrá el foco en la vía Barranquilla-Santa Marta. De acuerdo con el mandatario, ya comenzó la construcción del primero de los dos viaductos previstos para facilitar el intercambio de agua entre el Caribe y la Ciénaga Grande, mientras avanza la gestión para completar el financiamiento de la obra.
De igual forma, informó que en este frente se va a impulsar la modernización y ampliación del aeropuerto de Santa Marta.
En salud se avanzará en la dotación del Hospital Julio Méndez Barreneche con $11.000 millones, así como en la entrega de un puesto de salud en Fundación.
Respecto al turismo, el Gobierno trabajará en los seis muelles turísticos de Santa Marta con un aporte previsto de $17.968 millones. Así mismo, se destinarán $5.000 millones al proyecto del Cerro de las Cruces.
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Nueva estrategia de seguridad
El presidente De la Espriella también anunció una estrategia de seguridad 360° para Santa Marta y el Magdalena, en la que se integrarán las capacidades terrestres, aéreas y acuáticas. El mandatario aseguró que el objetivo es desmantelar el poder de las estructuras criminales y atacar sus finanzas.
“Estamos aquí para desmantelar el poder criminal y lo vamos a hacer atacando sus economías ilegales”, mencionó.
Así mismo, anunció que Santa Marta se convertirá en un área prioritaria de recuperación urbana en la que se concentrarán capacidades contra la extorsión, el homicidio y los delitos de mayor impacto.
“Aquí vamos a consolidar otro de los bloques de seguridad urbana y defensa. Se había establecido en un principio que era para nueve ciudades, entre las que no estaba Santa Marta. Hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista y vamos a tener aquí un bloque de seguridad urbana y de defensa”, mencionó.
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