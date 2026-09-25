nuam suma alianza tecnológica para acelerar la integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú

nuam, holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, anunció una alianza con Vantek, compañía especializada en infraestructura tecnológica para mercados de capitales, con el objetivo de facilitar la conexión de los participantes financieros a la infraestructura regional.
El acuerdo está orientado a bancos, corredoras, gestoras y otros actores del mercado que deberán adaptar progresivamente sus sistemas y capacidades de conectividad a una infraestructura basada en estándares y tecnologías comunes.
La alianza permitirá incorporar de manera gradual capacidades de conectividad, acceso a información de mercado y automatización transaccional, de acuerdo con las necesidades y la arquitectura tecnológica de cada participante.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Relacionado: Mercado integrado para negociar acciones de Colombia, Chile y Perú entrará en operación en 2027; esto es lo que falta
Soluciones para la conexión al mercado regional
Como parte del acuerdo estarán disponibles herramientas como Bot Market Maker, Add-in de Excel, Cliente ITCH y APIs, que cubren diferentes necesidades relacionadas con conectividad, acceso y procesamiento de información de mercado y automatización transaccional.
De acuerdo con nuam y Vantek, estas soluciones buscan reducir la complejidad asociada a la adaptación tecnológica y facilitar que los participantes se preparen para operar en un entorno multimercado.
Kenny Gallo, gerente senior de unidad de negocio Información de Mercados de nuam, señaló que la integración regional requiere no solo una infraestructura común, sino también que los participantes cuenten con las capacidades tecnológicas para aprovecharla.
“Nuestro objetivo es desarrollar una infraestructura que impulse la escala, eficiencia y competitividad para los mercados de Chile, Colombia y Perú y, al mismo tiempo, que contribuya al fortalecimiento de las estrategias de negocio de quienes participan en ellos”.
Federico Ostermann, CEO y cofundador de Vantek, explicó que la evolución hacia una infraestructura regional genera nuevos desafíos de conectividad para las instituciones financieras y que la compañía busca acompañar ese proceso de manera progresiva.
La alianza se enmarca en el proceso de integración de los mercados de capitales de Chile, Colombia y Perú, en el que nuam actúa como holding de las bolsas de los tres países.
Vantek cuenta con presencia en más de 85 entidades financieras de América Latina y desarrolla infraestructura para distintas etapas de la operación financiera, incluyendo conectividad FIX, ITCH y OUCH, APIs, trading, gestión de riesgo, liquidación, contabilidad y automatización transaccional.