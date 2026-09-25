Estos trabajadores podrían pagar más por seguridad social en solo unos meses

La seguridad social es una obligación que cada mes representa un descuento importante para millones de trabajadores en Colombia. Salud, pensión y riesgos laborales hacen parte de los pagos que deben mantenerse al día, pero una modificación que empezará a aplicarse en los próximos meses podría hacer que algunas personas tengan que revisar cuánto están aportando.
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El cambio está relacionado con la forma en que se determina la base sobre la cual se calculan los aportes y puede tener un efecto directo en el dinero disponible de quienes reciben ingresos por diferentes actividades laborales. Por eso, revisar desde ahora cómo se está haciendo la cotización puede evitar sorpresas cuando entren a regir las nuevas disposiciones.
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La situación tiene especial relevancia para los trabajadores que reciben honorarios a través de contratos de prestación de servicios. En estos casos, una de las dudas que puede surgir es cuál es realmente el ingreso que debe tenerse en cuenta para determinar la base de cotización.
Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, explica que hay una precisión importante: la reforma pensional no creó la obligación de cotizar sobre todos los ingresos.
“La primera aclaración es clave: la reforma pensional no creó la obligación de cotizar sobre todos los ingresos. Esa regla ya existe. El Ministerio de Salud señala que, cuando una persona tiene uno o varios contratos de prestación de servicios en un mismo mes y se cumplen las condiciones previstas, debe sumar los honorarios devengados y calcular una base mínima de cotización equivalente al 40 % de ese total, sin incluir IVA”, precisa Tejedor.
Esto significa que una persona que actualmente presenta una planilla calculada únicamente sobre uno de sus ingresos no necesariamente está cubriendo con ese pago todos los valores que deben ser considerados para establecer su cotización.
El cambio en aportes en seguridad social que puede sentirse en el bolsillo de los trabajadores
Para entender el posible impacto, la experta plantea el caso de un consultor que recibe $10 millones por un contrato, $3 millones por otro y $2 millones por un tercero. En total, sus ingresos mensuales llegan a $15 millones.
Si solamente toma como referencia el contrato de $10 millones, su ingreso base de cotización, conocido como IBC, sería de $4 millones. Con esa base, los aportes de salud y pensión sumarían aproximadamente $1,14 millones mensuales, sin incluir los riesgos laborales.
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Pero si debe considerar los $15 millones recibidos durante el mes, el IBC ascendería a $6 millones. En ese escenario, los aportes de salud y pensión llegarían a cerca de $1,71 millones. La diferencia sería de aproximadamente $570.000 cada mes, además del valor correspondiente a riesgos laborales.
“El punto, entonces, no es que la reforma esté creando un cobro adicional por tener varios contratos. El impacto puede aparecer para quienes actualmente cotizan solo con base en el contrato más alto, aunque reciben otros honorarios que también deben entrar en el cálculo”, señala.
Otro aspecto que deberán revisar quienes trabajan bajo esta modalidad tiene que ver con quién realiza directamente los pagos al sistema. El Decreto 514 de 2025 establece que el contratante y el contratista pueden acordar que sea la empresa o entidad contratante la encargada de realizar los aportes de seguridad social.
Cuando exista ese acuerdo, el contratante deberá descontar de los honorarios los porcentajes correspondientes a pensión, salud y riesgos laborales y efectuar el pago al sistema.
Sin embargo, esta alternativa no opera automáticamente para todos los trabajadores independientes. Cuando no exista ese acuerdo, el contratista continuará siendo responsable de realizar sus propios aportes. La situación puede volverse más compleja cuando una persona tiene varios clientes y más de uno decide realizar directamente los descuentos.
“Esta situación merece especial cuidado cuando una persona tiene varios clientes y más de uno acuerda hacer el descuento. Cada empresa conoce cuánto paga por su propio contrato, pero no necesariamente cuánto recibe el profesional de las demás”, afirma Tejedor.
Por esa razón, será necesario revisar la coordinación entre los diferentes contratantes. De lo contrario, puede existir el riesgo de que una persona termine cotizando por debajo de lo que corresponde o que enfrente descuentos superiores debido a que las empresas no conocen el conjunto de sus ingresos.
El momento clave será abril de 2027, cuando entrarán en aplicación las disposiciones correspondientes de la reforma pensional que pueden incidir en esta materia.
“La recomendación práctica es sencilla: desde ahora conviene llevar un registro mensual de todos los honorarios, revisar el IBC reportado en la PILA y no asumir que una planilla calculada sobre el contrato más grande cubre automáticamente los demás”, concluye Tejedor.
Tener varios contratos, por sí solo, no significa que una persona deba pagar varias veces una seguridad social completa. El punto está en determinar correctamente qué ingresos deben entrar en la base de cotización y cómo se coordinarán los pagos cuando intervienen diferentes contratantes.
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Así, antes de que llegue abril de 2027, revisar los ingresos mensuales, las planillas PILA y los acuerdos de pago con cada contratante puede ser clave para evitar diferencias en los aportes y, sobre todo, impactos inesperados en el bolsillo.