Magnar levanta US$8 millones para expandirse en Colombia y otros mercados de Latinoamérica; espera fuerte crecimiento

Magnar, una startup latinoamericana que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para abogados, levantó US$8 millones en una nueva ronda de inversión, con la que busca fortalecer su operación en Colombia y continuar su expansión en América Latina.
La inversión fue liderada por 6 Degrees Capital, fondo de capital de riesgo con sede en Londres y Amberes especializado en inteligencia artificial, software como servicio (SaaS) y fintech.
En la ronda también participaron Hi Ventures, FEN Ventures, Platanus Ventures y Nascent Venture.
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La compañía pasó de operar inicialmente en Chile a tener presencia en nueve países de la región en menos de un año. Magnar fue fundada en agosto de 2025 por Andrés Arellano, CEO; Nicolás López, cofundador de Justo; y Andrés Rodríguez, quien ha ocupado cargos como CRO en Bemmbo, Lemontech y Diio.
Colombia, uno de los principales mercados de expansión
Parte de los recursos de la nueva ronda se destinará a contratar y consolidar un equipo en Colombia, enfocado en desarrollo comercial y atención a firmas de abogados y empresas que utilizan inteligencia artificial en sus operaciones legales.
Entre las firmas mencionadas por Magnar están Lloreda & Camacho, Gamboa, García, Roldán & Co y Muñoz Tamayo.
Actualmente, 5.000 usuarios en Colombia utilizan la plataforma. La compañía espera aumentar esa cifra a 8.000 usuarios al cierre de 2026 y llegar a 35.000 el próximo año.
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La apuesta por Colombia se da en un mercado que, de acuerdo con los datos citados por Magnar, cerró 2025 con 425.016 abogados vigentes, equivalentes a 801 profesionales por cada 100.000 habitantes.
Además, los ingresos operacionales de las empresas del sector legal en Colombia alcanzaron $4,59 billones en 2024, un crecimiento de 10,8 % frente a 2023, según cifras de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI citadas por la compañía.
IA especializada para abogados
Magnar plantea que su plataforma fue desarrollada para atender las diferencias entre los mercados legales latinoamericanos, incluidos sus códigos, idiomas y prácticas.
“Para transformar el mercado legal en Latinoamérica, se necesita una tecnología que entienda la diversidad de códigos, idiomas y prácticas de cada país. Magnar se construyó exactamente para esa realidad, diferenciándose de cualquier herramienta genérica”, señaló Arellano.
La compañía señaló que actualmente cuenta con cerca de 30.000 usuarios en América Latina y que parte de los nuevos recursos se utilizará para continuar fortaleciendo su presencia regional.
Arellano dijo que la adopción de inteligencia artificial también puede marcar diferencias entre las firmas legales durante los próximos años: “Las firmas que adopten IA hoy no solo van a ser más eficientes; van a definir cómo se ejerce el derecho en la próxima década”.