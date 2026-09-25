Venezuela ordena desbloquear portales y plataformas

Este miércoles, el Gobierno de Venezuela ordenó el desbloqueo “inmediato” de un conjunto de portales y plataformas digitales.
A través de un comunicado, la administración de la presidenta Delcy Rodríguez señaló que esta medida se adopta en el marco de los espacios de diálogo que avanzan en el país, incluidas conversaciones entre la Asamblea Nacional y exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015.
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El documento también menciona los encuentros realizados con el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
“Con esta medida, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento y aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano”, destaca el texto.
No obstante, el anuncio contrasta con el balance presentado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Los reportes muestran que, de cerca de los 200 dominios que se encontraban bloqueados y que habrían sido identificados para su liberación, solo unos 20 estarían nuevamente disponibles.