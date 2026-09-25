Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente Ecopetrol, va por 'renacer' de la empresa

En su primer discurso tras su designación, el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, se refirió al nuevo periodo que iniciará la compañía bajo su dirección, calificándolo como una “nueva era” para la petrolera estatal.
“Hoy se sella una unión que parecía escrita por el destino: el tigre y la iguana”, mencionó el directivo, quien también destacó que se trata de una alianza basada en la articulación de todos los actores con miras a impulsar el “renacer” de la empresa.
En ese sentido, Gutiérrez señaló que la misión ahora está puesta en llevar a la compañía energética a retomar su rol como motor de desarrollo del país.
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“Este es el renacer de Ecopetrol. La compañía que retoma la ruta y ve la luz al final del túnel. Un camino que la llevará a la cima donde ocupará los lugares de gloria entre las máximas petroleras del mundo”, añadió.
Tareas pendientes
El nuevo presidente de Ecopetrol también se refirió a las acciones en las que se enfocará la compañía con el objetivo de fortalecer la competitividad de la empresa y de garantizar la soberanía energética del país.
«El país enfrenta un horizonte energético estrecho, con reservas irrisorias de tan solo 7,4 años en petróleo y 5,9 años en gas. De la angustia nacional nos ocuparemos desde las altas esferas de la compañía. Nuestro legado será llevar a Ecopetrol con reservas para décadas y nos comprometemos a asegurarle a Colombia la soberanía energética que ninguna generación futura podrá cuestionar», mencionó.
Como parte de esa labor, Gutiérrez indicó que la empresa estará activa en todos sus frentes. «Avanzaremos en proyectos convencionales y no convencionales, implementaremos ‘fracking’ responsable y continuaremos explorando yacimientos offshore. Llevaremos eficiencia y eficacia a cada iniciativa que hoy está en marcha para que la compañía sea más productiva y rentable», añadió.
Así mismo, anunció que se buscarán alianzas con el Gobierno de los Estados Unidos para ser incluidos entre los países con condiciones favorables para hacer negocios, «abriendo así nuevas puertas que nos permitan aumentar las reservas de petróleo y gas». Además, de seguir trabajando en el proceso de transición hacia energías más limpias.
En línea con ese propósito, el directivo afirmó que, con un trabajo articulado, «Ecopetrol alcanzará el mayor valor de toda su historia, con las mejores capacidades de producción y las mejores utilidades».
Además, anunció que Ecopetrol tendrá una sede alterna en Santa Marta. «Será un abrazo entre el río y el mar que acerca la energía del país a quienes la sueñan desde la orilla”, resaltó.
Las declaraciones del directivo se presentaron en el marco del evento “Renacer de Ecopetrol” que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Marta en compañía del Gobierno Nacional.
Gutierrez, que acaba de ser designado en el puesto, asumirá sus funciones este lunes 28 de septiembre de 2026. Pese a que no tiene experiencia directa en el sector de petróleo y gas, su camino profesional ha estado marcado por roles asociados al gobierno corporativo.
Algunos de sus retos en el nuevo cargo incluyen el aumento en reservas de petróleo, la producción de gas, el ‘fracking’ y la independencia corporativa.