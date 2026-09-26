Estos son los alimentos en Colombia que más se pusieron caros: No hay esperanza de que bajen de precio

Nuevos pronósticos señalan que la inflación seguirá subiendo en el país, anclada al movimiento del precio de los alimentos en Colombia. Para septiembre, importantes alimentos volvieron a presionar la variación del IPC.
Un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana señala que la inflación mensual habría sido de 0,71 % en septiembre, superior al 0,45 % registrado un año atrás.
Indica el documento que este resultado habría estado impulsado por el aumento de 2,39 % en los perecederos, además del movimiento de otros alimentos in Colombia.
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Indica el informe que este comportamiento de los perecederos estuvo asociado a una caída de 7,6 % en el abastecimiento de algunos productos.
Lo que mueve el precio de los alimentos en Colombia
El Gobierno y los gremios agrícolas han mencionado que estas situaciones se estarían explicando, probablemente, por las señales incipientes de El Niño y disrupciones en la oferta tras el terremoto.
Por otro lado, las mayores presiones para los alimentos en Colombia se concentraron en frutas frescas, papas y hortalizas, mientras que los procesados aumentaron 0,2 %, principalmente por el arroz y la carne de res.
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Las expectativas del informe se centran en que, como resultado, la inflación anual de los alimentos se aceleró de 5,82 % a 6,10 %. Para el cierre de año se espera que la variación total del IPC sea del orden del 7 %.