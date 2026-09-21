 David Vélez, CEO de Nu, insiste en necesidad de acabar con la tasa de usura en Colombia

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David Vélez, CEO de Nu, insiste en necesidad de acabar con la tasa de usura en Colombia

La tasa de usura en Colombia, dijo David Vélez, debería revisarse en el más inmediato plazo.

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Imagen: Prensa Nu

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David Vélez, CEO de Nu, volvió a encender el debate sobre la necesidad de eliminar la tasa de usura en Colombia, en un contexto marcado por un mayor número de usuarios en el sistema financiero.

Vélez aseguró que la tasa de usura se creó con la intención de proteger al consumidor; sin embargo, termina por excluir del sistema financiero formal a millones de personas de menores ingresos o sin historial crediticio.

tasa de usura en colombia
Créditos en Colombia. Collage Valora Analitik

«Al fijar un límite máximo de interés, los bancos no pueden asumir el riesgo de prestar a perfiles de mayor vulnerabilidad, lo que los empuja a esquemas informales como el «gota a gota»», agregó el CEO de Nu sobre la tasa de usura en Colombia.

Beneficios de eliminar la tasa de usura en Colombia

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El banquero señaló que la drástica caída en el tope de la tasa de usura en periodos recientes ha provocado una fuerte contracción en el saldo del crédito de consumo en el país.

Asimismo, el CEO de Nubank instó a las autoridades económicas y al Gobierno a desmontar o reformar este tope legal de la tasa de usura en Colombia.

David Vélez, CEO de Nubank
David Vélez, CEO de Nubank durante la presentación de Nu Era. Foto: Andrés Cardona / Valora Analitik

Recomendado: Tasa de usura en Colombia para créditos de consumo se mantendrá estable en julio de 2026

Esto con el fin de dinamizar la competencia entre las entidades financieras y permitir que la tasa de interés se determine verdaderamente según el nivel de riesgo de cada usuario.

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