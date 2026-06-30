Tasa de usura en Colombia para créditos de consumo se mantendrá estable en julio de 2026

La Superintendencia Financiera de Colombia reveló que la tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se mantendrá inalterada en el 28,79 % efectivo anual durante julio de 2026.
Este resultado deja ver una pausa en la tendencia alcista que venían registrando las principales líneas de financiamiento para los hogares colombianos.
El comportamiento de estabilidad se debe a que el Interés Bancario Corriente para esta misma categoría se certificó en 19,19 % efectivo anual, con base en la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre mayo y junio, una cifra que no presenta ninguna variación intermensual frente a la tasa que rigió a lo largo del mes de junio.
El indicador mencionado es la base legal para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorios y moratorios según el Código de Comercio, y funciona como el indicador oficial para determinar los efectos del delito de usura contemplado en el Código Penal.
Por el contrario, el segmento de microcréditos y líneas productivas experimentará una reducción generalizada en sus techos de interés para julio, profundizando los alivios que se habían empezado a observar en el periodo anterior.
La tasa de usura para el crédito productivo de mayor monto se fijará en 41,27 % (un leve aumento frente al 41,06 % de junio), mientras que el crédito productivo rural caerá notablemente al 32,75 % en contraste con el 33,35 % del mes previo.
Así mismo, la usura para el crédito productivo urbano descenderá al 58,16 %, la del crédito popular productivo rural bajará al 68,75 % y la del crédito popular productivo urbano registrará un importante alivio al ceder hasta el 87,72 % efectivo anual frente al 89,73 % reportado en junio.
La única modalidad que se moverá en sentido opuesto y registrará un incremento intermensual será el crédito de consumo de bajo monto, cuya tasa de usura escalará al 62,66 % efectivo anual en julio, superando el 62,10 % que se manejó durante el mes de junio.
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