De la Espriella anuncia banco de proyectos para arrancar obras clave en Colombia desde el 7 de agosto; inicia empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció el inicio de la estructura que acompañará el proceso de empalme con el gobierno saliente, con la conformación de 22 mesas sectoriales integradas por cerca de 1.300 personas y el apoyo de una plataforma de inteligencia artificial.
El anuncio se realizó durante un encuentro del programa «Arca de Noé», iniciativa creada hace ocho meses con el propósito de preparar el proceso de transición gubernamental.
En el evento participaron el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro; el exministro de Justicia Wilson Ruiz; la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera; el excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta; el penalista Iván Cancino, quien ha sonado como posible ministro de Defensa; el excongresista José Daniel López y el magistrado Carlos Camargo, entre otros.
«Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de 100 personas para los procesos de empalme”, explicó Restrepo.
Según el vicepresidente electo, los equipos tendrán acceso a una plataforma tecnológica e inteligencia artificial que ya consolida cerca del 75 % de la información de cada sector y que servirá de base para complementar los datos que entregue el gobierno saliente durante la transición.
Además, aseguró que el gobierno entrante avanza en la construcción de un banco de proyectos estratégicos, con el objetivo de que el empalme no se limite a la recepción de información administrativa, sino que permita contar con insumos suficientes para adoptar decisiones desde el inicio del nuevo mandato.
Restrepo agregó que también se están vinculando alrededor de 500 técnicos y expertos regionales, quienes apoyarán el análisis y la formulación de propuestas en cada uno de los sectores.
Empalme con enfoque anticorrupción
Por su parte, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, afirmó que el propósito del equipo de transición será identificar posibles irregularidades en la administración saliente.
«Vamos a detectar los focos de corrupción que puedan existir», aseguró.
Lara confirmó además que este martes comenzó formalmente el proceso de empalme entre el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella y la administración saliente.
A partir de ahora, explicó, iniciarán los contactos con los responsables de cada cartera del Gobierno Nacional y, paralelamente, se desarrollará un empalme regional para conocer la situación de los territorios y articular la transición con las autoridades locales.
Con estas mesas sectoriales y el apoyo de expertos, el gobierno entrante busca llegar al 7 de agosto con un diagnóstico detallado del estado de las entidades públicas y una hoja de ruta para los primeros meses de gestión.
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