United Airlines anunció cuatro nuevas rutas directas entre Cartagena y Estados Unidos desde diciembre

United Airlines anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas directas entre Cartagena, en Colombia, y Estados Unidos, con vuelos sin escalas hacia Houston y Washington D. C. a partir del próximo 17 de diciembre, sujeto a la aprobación de las autoridades competentes.
Las nuevas operaciones conectarán Cartagena con el Aeropuerto Intercontinental de Houston (IAH) y el Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD). Ambas rutas operarán durante todo el año y comenzarán con cuatro frecuencias semanales durante la temporada de invierno.
Los vuelos serán operados los martes, jueves, sábados y domingos a bordo de aeronaves Boeing 737.
En la ruta entre Washington D. C. y Cartagena, los vuelos despegarán de Dulles a las 8:20 a. m. y llegarán a Cartagena a la 1:10 p. m. El regreso saldrá de Cartagena a las 4:00 p. m. y aterrizará en Washington a las 8:40 p. m.
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Por su parte, el servicio entre Houston y Cartagena despegará a las 9:35 a. m. y llegará a las 2:50 p. m. En sentido contrario, los vuelos partirán de Cartagena a las 2:20 p. m. y arribarán a Houston a las 5:45 p. m.
La aerolínea indicó que el cronograma podrá estar sujeto a modificaciones.
Así opera United Airlines en la región
United señaló que las nuevas rutas permitirán conectar Cartagena con más de 70 destinos en Estados Unidos a través de sus centros de operaciones en Houston y Washington D. C.
Actualmente, la compañía presta servicio en Colombia con vuelos hacia Bogotá y Medellín, mercados en los que opera desde hace más de 30 años.
Además, la aerolínea indicó que desde su centro de operaciones en Houston ofrece vuelos directos a 57 destinos en Latinoamérica, mientras que desde Washington D. C. conecta con otros 18 destinos de la región.
Los vuelos serán operados en aviones Boeing 737 equipados con pantallas individuales en cada asiento, conectividad Bluetooth y compartimentos superiores con mayor capacidad para equipaje de mano.
La compañía también informó que, próximamente, estas aeronaves contarán con servicio gratuito de internet mediante Starlink para los miembros de su programa de fidelización MileagePlus.