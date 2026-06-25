Lufthansa tendrá vuelo diario entre Bogotá y Fráncfort; estrena Business Class en Colombia

Lufthansa fortalecerá su operación entre Colombia y Europa con el incremento de la ruta Bogotá–Fráncfort, que pasará de cinco a siete frecuencias semanales a partir del 25 de octubre de 2026.
Con este ajuste, la aerolínea consolidará un vuelo diario entre ambas ciudades durante la temporada de invierno del hemisferio norte.
La ampliación de la oferta coincide con la llegada a Colombia de Allegris, la nueva generación de cabinas para vuelos de larga distancia de Lufthansa, que comenzó a operar en la ruta Bogotá–Fráncfort a bordo de los Boeing 787-9 Dreamliner.
De acuerdo con la compañía, Bogotá se convierte en una de las primeras ciudades de Sudamérica en incorporar este producto, lo que posiciona al mercado colombiano entre los estratégicos para el Grupo Lufthansa en la región.
Actualmente, el Boeing 787-9 que cubre esta ruta tiene capacidad para 284 pasajeros, distribuidos en 25 asientos de Business Class, 28 en Premium Economy y 231 en clase económica.
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Nueva oferta para vuelos de larga distancia
La nueva Business Class incorpora cinco tipos de asientos, entre ellos opciones con mayor privacidad, espacio adicional y camas de hasta 2,20 metros de longitud. La aerolínea indicó que los pasajeros también podrán acceder a nuevos servicios como consulta anticipada del menú digital, una oferta gastronómica renovada y un programa de entretenimiento actualizado para los vuelos de más de 10 horas entre Bogotá y Fráncfort.
Según Lufthansa, más de un millón de pasajeros han viajado en las cabinas Allegris desde su lanzamiento en 2024. El producto comenzó a operar desde Múnich y posteriormente fue incorporado a las operaciones desde Fráncfort, desde donde también atiende destinos como Ciudad del Cabo, Shanghái, Hong Kong, Hyderabad, Austin y Río de Janeiro.
La compañía también informó que proyecta contar con una flota de 29 Boeing 787-9 hacia finales de 2027, como parte de su estrategia para fortalecer la conectividad de largo alcance.