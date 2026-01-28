Latam Airlines Colombia y la aerolínea alemana Lufthansa anunciaron la ampliación de su cooperación mediante la firma de un nuevo acuerdo de código compartido, con el que buscan fortalecer la conectividad entre Europa y Colombia y ofrecer más opciones de viaje a los pasajeros.
Gracias a este acuerdo, Lufthansa podrá comercializar, bajo su propio código, tramos domésticos dentro de Colombia operados por Latam Airlines Colombia.
De esta manera, los viajeros que se desplacen desde y hacia Europa contarán con más alternativas de conexión y con una experiencia integrada en una sola reserva.
La alianza permitirá integrar la red doméstica de Latam con la operación intercontinental de Lufthansa vía Bogotá, lo que fortalece el rol del Aeropuerto Internacional El Dorado como hub regional y mejora la experiencia de los clientes de la aerolínea alemana que viajan hacia diferentes ciudades del país.
“La cooperación con Lufthansa potencia el acceso a Colombia y fortalece la propuesta de valor para nuestros clientes. Al articular su operación intercontinental con nuestras rutas domésticas, facilitamos conexiones más ágiles y una experiencia de viaje unificada desde Bogotá hacia las principales ciudades del país”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
Actualmente, Lufthansa opera la ruta Frankfurt–Bogotá (FRA–BOG) desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional El Dorado, utilizando aeronaves Boeing 787-9.
Más destinos en una sola reserva
Desde el 13 de enero, los clientes de Lufthansa pueden conectar, en una misma reserva, con destinos como Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta y San Andrés, entre otros, todos operados por Latam Airlines Colombia.
Para los pasajeros, el acuerdo se traduce en un proceso de compra más simple y conveniente, ya que podrán adquirir un solo tiquete para volar entre Europa y múltiples ciudades colombianas, con conexiones desde Bogotá bajo una misma reserva.
Además, se amplían las alternativas de horarios y destinos dentro del país, lo que facilita la planificación de viajes de punta a punta con procesos coordinados entre ambas aerolíneas.
El nuevo acuerdo de código compartido con Lufthansa se suma a las iniciativas con las que Latam Airlines Colombia inicia 2026, orientadas a fortalecer su apuesta internacional, ampliar las opciones de conectividad global y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros en el país.