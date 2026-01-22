El Grupo Latam y la aerolínea española Iberia, junto con su filial Iberia Express, darán un nuevo paso en su relación estratégica a partir de comienzos de 2026.
Las empresas anunciaron este jueves la ampliación del acuerdo de pasajeros frecuentes que mantienen desde 2016.
En esta nueva etapa, las compañías implementarán el reconocimiento recíproco de los beneficios de sus respectivos programas de fidelización, Latam Pass e Iberia Club, sujeto a las restricciones y prioridades establecidas por la normativa local en cada país.
Con esta ampliación, los socios de Latam que viajen en Iberia, y viceversa, podrán acceder a una experiencia más cercana a la que disfrutan al volar con su aerolínea de origen, de acuerdo con su categoría de fidelización.
El reconocimiento de estatus se traducirá en beneficios a lo largo de todo el viaje, incluyendo prioridad en el proceso de check-in, embarque y retiro de equipaje, así como mayor confort mediante el acceso a salones VIP y la selección de asientos sin costo adicional.
De acuerdo con Cristián Ortiz, CEO de Latam Pass, este hito forma parte del nuevo beneficio denominado “Latam Pass Global Experience”, que tiene como objetivo entregar una experiencia de viaje cada vez más completa.
Ortiz explicó que esta nueva etapa con Iberia permitirá ampliar el acceso a servicios, acumulación de millas y puntos calificables, además de facilitar los viajes entre ambas regiones, en línea con la estrategia de seguir construyendo un ecosistema de lealtad que agregue valor a los más de 53 millones de socios que tiene el programa en todo el mundo.
Más beneficios del acuerdo Latam-Iberia
Adicional a lo anterior, los pasajeros contarán con mayor flexibilidad, gracias al equipaje extra permitido independientemente de la aerolínea en la que se realice el vuelo.
La ampliación del acuerdo también contempla la acumulación dual de beneficios, ya que los socios Latam Pass continuarán sumando millas y puntos calificables en vuelos de Iberia, mientras que los miembros de Iberia Club acumularán Avios y puntos Elite cuando viajen con Latam.
Este esquema busca fortalecer la lealtad de los viajeros frecuentes y ofrecer una experiencia más integrada en las rutas entre Sudamérica y Europa, uno de los corredores más relevantes para ambas aerolíneas.
Desde Iberia, Beatriz Guillén, directora de Clientes de la aerolínea española, señaló que el anuncio refuerza el compromiso de la compañía con una estrategia centrada en el cliente. Según explicó, el reconocimiento recíproco de beneficios permitirá premiar de mejor manera a los pasajeros que forman parte del programa de fidelización y fortalecer la propuesta de valor en los viajes entre ambos continentes.
Finalmente, las aerolíneas confirmaron que, a partir del 1 de febrero de 2026, los socios Latam Pass recibirán un bono extra de millas, de acuerdo con su categoría, en los vuelos comercializados por Iberia bajo modalidad de codeshare y operados por Latam Airlines.