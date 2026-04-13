United Airlines tantea una fusión con American Airlines y despierta rumores de monopolio

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, puso sobre la mesa la posibilidad de una unión con su rival, American Airlines, según Bloomberg, quien citó fuentes cercanas a estas deliberaciones privadas.
De acuerdo con el medio, Kirby habría presentado esta propuesta ante altos rangos del gobierno de los Estados Unidos.
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Sin embargo, no se ha podido confirmar si existe un proceso formal de negociación en marcha o si se han realizado ofertas concretas entre las compañías, pues los voceros optaron por no emitir declaraciones ante las consultas de los medios.
De concretarse esta alianza, se daría paso a la creación de la aerolínea más grande del mundo, superando a Delta Air Lines. Actualmente, tanto United Airlines como American Airlines operan flotas que exceden los 1.000 aviones cada una y, de forma combinada, controlan más de un tercio del mercado aéreo estadounidense.
Según Bloomberg, los datos financieros reflejan una disparidad en las valoraciones actuales de las compañías.
Por un lado, United Airlines posee un valor de mercado que ronda los US$31.000 millones, cifra que contrasta con los US$7.400 millones en los que se valora a American Airlines.
En términos bursátiles, el año 2026 ha sido difícil para ambas: las acciones de United han retrocedido un 15 %, mientras que las de American ha sufrido una caída del 27 %.
Sin embargo, el rumor de la fusión inyectó un optimismo inmediato en Wall Street, provocando que los títulos de American subieran hasta un 11 % en las operaciones posteriores al cierre, mientras que United registró un avance del 1,3 %.
Bloomberg recordó que Scott Kirby dejó entrever su postura ante la agitación del mercado y el alza en los costos del combustible en una entrevista con el medio el pasado 24 de marzo.
“Estaremos allí para adquirir algunos de esos activos, podría ser un beneficio mutuo para ellos”, afirmó Kirby cuando se le preguntó por las reestructuraciones en la industria. Al ser cuestionado sobre si esto implicaría la compra de competidores integrales, su respuesta fue cauta pero abierta: “veremos, hay muchos rumores sobre eso”.
Un mercado de récords
La posible fusión ocurre tras un 2025 que marcó hitos para la industria. American Airlines se consolidó como la líder mundial en frecuencia de vuelos, operando 2,3 millones de trayectos y ofreciendo una capacidad de 279,6 millones de asientos. United, aunque tercera en número de vuelos (1,7 millones), lideró la industria en kilómetros por asiento disponible (ASK), con 536.500 millones, según AOG, líder mundial en información digital, inteligencia y análisis de vuelos.
No obstante, el camino hacia la aprobación no sería sencillo. En los Estados Unidos, cualquier fusión de esta índole debe someterse a un riguroso escrutinio por parte del Departamento de Transporte y el Departamento de Justicia. Las autoridades analizarían con lupa el impacto en la libre competencia y el riesgo de un aumento en los precios de los boletos para los consumidores.
Incluso bajo una administración Trump que se muestra favorable a los grandes acuerdos corporativos, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha advertido que las empresas involucradas podrían verse obligadas a desprenderse de activos estratégicos para evitar una concentración excesiva de poder de mercado.
La historia reciente, con alianzas desmanteladas y bloqueos antimonopolio para compañías como JetBlue y Spirit, sugiere que este acuerdo enfrentaría una resistencia feroz.
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